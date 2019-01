Die zwölf Bewohner sind bereits eingezogen: Das Dschungelcamp 2019 beginnt. Am Abend werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich um 21.15 Uhr auf RTL die Zuschauer live aus Australien mit dem Schrei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur 13. Staffel der Show begrüßen. Das Dschungelcamp feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Die Sendung wurde 2004 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, wird also 15 Jahre alt. Fünf Fragen, die Sie zu Beginn des neuen Dschungelcamp wissen müssen.

Warum sind die Kandidaten bereits am Vortag eingezogen?

Den kompletten Einzug live zu zeigen, würde Stunden dauern. Stattdessen werden die besten Szenen in komprimierter Form präsentiert. Damit das funktioniert, ziehen die Kandidaten am Vortag ein, haben also bereits eine Nacht im Dschungel verbracht, wenn die Show im deutschen TV startet. Um 21.15 Uhr deutscher Zeit ist es in Australien 7.15 Uhr am Samstagmorgen.

Welche Teile der Sendung sind wirklich live?

Wenn Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sich aus dem Baumhaus melden, ist dies eine Live-Schaltung nach Australien. Auch wenn die Ankündigung kommt "Wir schalten einmal live ins Camp" sind das Live-Schalten. Ebenso die Szenen, in denen Zietlow und Hartwich verkünden, wer in die Prüfung oder wer das Dschungelcamp verlassen muss. Die Dschungelprüfungen selbst sind immer Aufzeichnungen, auch wenn am Bildschirmrand immer noch "live" zu lesen ist. Das bezieht sich in diesem Fall nur auf die Sendung, nicht auf die gezeigte Szene.

Wer sind die Kandidaten?

Insgesamt ziehen in diesem Jahr zwölf Bewohner in den australischen Dschungel:

- Sex-Podcasterin Leila Lowfire

- Tommi Piper, die Stimme von Alf

- Vox-Auswanderer Chris Töpperwien

- "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki

- "Eis am Stiel"-Star Sibylle Rauch

- "Bachelor in Paradise"-Kandidat Domenico De Cicco

- Schauspielerin Doreen Dietel

- "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann

- Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis

- Schlagersänger Peter Orloff

- "GZSZ"-Darsteller Felix van Deventer

- Protz-Millionär Bastian Yotta

Gibt es Ersatzkandidaten?

Nein. Sollte jemand vorzeitig das Camp verlassen, wird entsprechend später mit der Eliminierungsphase begonnen. Oder es gibt in der zweiten Woche überraschend einen Tag, an dem keiner das Camp verlassen muss.

Wer ist der Älteste im Camp?

Peter Orloff ist 74 Jahre, doch einer ist noch älter: Tommy Piper zieht mit 77 Jahren ins Dschungelcamp. Ingrid van Bergen, die 2009 am Dschungelcamp teilnahm, war im gleichen Alter – und wurde schließlich Dschungelkönigin.

Wie hoch sind die Gagen?

Über die Gagen schweigt sich der Sender RTL aus. Peter Orloff verriet in einem Interview vorab, dass er "einen Teil" seines Dschungel-Gehalts spenden möchte und sprach von 40.000 Euro. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Dschungel-Verträge weit höher dotiert werden. Kolportiert werden sechsstellige Beträge.

Welche Dschungelprüfungen gibt es 2019?

Die britische Schwester-Show "I'm a Celebrity … Get me out of Here!" wird bereits im November/Dezember ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren wurden dort Prüfungen gezeigt, die danach auch im deutschen Dschungelcamp zu sehen waren. Erstmals gab es dort eine zweitägige Prüfung, bei der die Campbewohner in drei Teams aufgeteilt wurden. Unter den verschiedenen Aufgaben war auch eine Essensprüfung. Auf dem Tisch der leidgeprüften Kandidaten landeten zum Beispiel eine Riesenwasserspinne, Ziegenaugen, fermentierte Enteneier und Rinderpenis. Das Team, das am Ende als Sieger hervor ging, war in der ersten Eliminierungsrunde safe. Ob diese Prüfung auch in Deutschland zu sehen sein wird, wollte RTL nicht verraten.

Stimmt es, dass alle Prüfungen vorher geprobt werden?

Ja, alle Dschungelprüfungen werden von Statisten geprobt. Zum einen, um die Prüfungen zu testen, zum anderen um Schnitt-Material zu haben. Das zeigt RTL, wenn die Zuschauer darüber abstimmen, wer zur nächsten Dschungelprüfung muss und einen Ausblick darauf gibt.

Wie viel Essen bekommen die Kandidaten wirklich?

Das hängt davon ab, wie viele Sterne erspielt werden. Aber pro Person gibt es eine Grundration von 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen pro Tag.

Welche Neuerungen gibt es dieses Jahr?

Erstmals werden zwei Kandidaten direkt am Flughafen abgeholt, um sie ins Dschungelcamp zu bringen: Chris Töpperwien und Domenico de Cicco sehen das "Versace"-Hotel nicht mal. Neu ist auch, dass alle Kandidaten vor ihrem Einzug eine Dschungelprüfung absolvieren müssen. Wie RTL vorab bekannt gab, geht's für die Dschungelaspiranten auf das Dach des Focus Towers am Strand vom Badeort Surfers Paradise. In über 100 Metern Höhe müssen sie auf einem Laufsteg balancieren - Höhenangst und Panikattacken inklusive.

Und wer wird Dschungelkönig?

Die größte Reality-TV-Erfahrung hat Protz-Millionär Bastian Yotta. Aber auch Domenico de Cicco scheint gut vorbereitet zu sein. Er sagt, er habe sich sieben Kilo angefuttert, um im Dschungelcamp davon zehren zu können - schlau. Unter den Frauen könnte Doreen Dietel über sich hinaus wachsen. Vor den Essensprüfungen habe sie keine Angst, sagt sie. Der Grund: Sie sei auf dem Bauernhof groß geworden und habe schon als Kind Schweineblut getrunken.