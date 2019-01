Genau zwei Gegenstände dürfen die Teilnehmer des Dschungelcamps jedes Jahr mit in ihr Lager nehmen. Jetzt hat RTL bekannt gegeben, für welche Dinge sich die Kandidaten entschieden haben.

Die Luxusartikel der Dschungelcamp-Stars

In den 80er Jahren hat Sibylle Rauch für Teresa Orlowski einige Filme gedreht, bei denen es ordentlich zur Sache ging. Im Dschungelcamp lässt es die Schauspielerin dagegen ganz gemütlich angehen und nimmt Kissen und Kuscheldecke mit.

Im Vorfeld hat Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis angekündigt, sie werde die "Mutter der Kompanie" sein. Ihre Mitbringsel lassen darauf jedoch nicht schließen: Sie nimmt einen Pareo und Feuchttücher mit.

Gesichtscreme und Kuscheltier: Auch Schauspielerin Doreen Dietel will es im australischen Busch vor allem schön muggelig haben.

Die frühere GNTM-Teilnehmerin Gisele Oppermann nimmt neben ihrem Kuscheltier einen Talisman mit. Ob ihr der bei gefährlichen Dschungelprüfungen eine Hilfe ist?

Für "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki ist ihr Aussehen offenbar das Wichtigste, auch im Urwald. Und so nimmt sie Lippenstift und Gesichtscreme mit. Ob ihr das nach einem Kakerlakenbad etwas nutzen wird?

Sex-Podcasterin Leila Lowfire setzt dagegen ganz auf körperliches Wohlbefinden. Kissen und Gesichtsöl sollen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen.

Currywurstmann Chris Töpperwien sorgt sich dagegen vor allem um seine Haare. Er nimmt Haarfärbemittel und Haargel mit in den Busch.

Nackenkissen und Spazierstock - das sind die Utensilien eines alten Mannes. Wenn einer diese Gegenstände mit in den Urwald bringen darf, dann Tommi Piper. Mit seinen 77 Jahren ist er der Älteste unter den diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmern.

"Bachelorette"-Kandidat Domenico De Cicco nimmt Haarschaum mit in den Dschungel. So weit, so erwartbar. Sein zweiter Luxusartikel ist dagegen etwas überraschend: Der Deutsch-Italiener will das Abenteuer nicht ohne sein Stillkissen antreten.

Instagram-Star Bastian Yotta denkt dagegen an sein Aussehen und nimmt Feuchttücher und Kissen mit.

"GZSZ"-Star Felix van Deventer braucht offenbar nicht viel zum Glücklichsein. Er nimmt lediglich Kissen mit ins Camp.

Kissen braucht auch Schlagersänger Peter Orloff für sein Wohlbefinden. Er will aber nebenbei im Dschungel auch was für seinen Körper tun, so nimmt er zudem noch Hanteln mit.

