Dass die Stars im Dschungelcamp kein Sterne-Menü vorgesetzt bekommen, ist nichts Neues. Meist müssen sie sich ja mit Reis und Bohnen in Maßen begnügen. Bei vielen Stars purzeln dann oft die Pfunde – und zwar nicht zu knapp! Domenico de Cicco bereitete sich darauf schon vor dem Camp vor: Er futterte sich ein paar Extra-Kilos an. Aber wie viel haben die Stars in diesem Jahr abgenommen? Wenig dürfte es nicht sein, denn Gisele hat in ihren neun Prüfungen ja nicht sonderlich viele Sterne abräumen können.

Gisele selbst hat aber auch unter ihrem Versagen gelitten: Sie hat im Camp vier Kilo verloren. Ebenfalls ein paar Pfund hat Sex-Podcasterin Leyla Lowfire abgenommen. Sie hatte aber extra darauf geachtet, das Essen mit Öl abzumischen, um ihre Rundungen nicht zu sehr zu verlieren, wie sie "Promiflash" verriet. Ein ähnliches Problem hat Dschungelkönigin Evelyn Burdecki: Im Interview mit "T-Online" sagte sie, sie habe nicht nur an Gewicht, sondern auch an Oberweite verloren: "Ich hatte vorher 56 Kilo und jetzt wiege ich ungefähr 50 Kilo. Ich habe über fünf Kilo abgenommen. Ganz viel auch an der Brust – zwei Körbchengrößen. Aber ich trinke ganz viel Eiweiß und Milch und dann sind die bald wieder drin", hofft Evelyn.

Felix van Deventer ist der Abnehm-Dschungelkönig 2019

Bastian Yotta ist nach seinem Dschungel-Aus sieben Kilo leichter, Domenico de Cicco sogar acht Kilo – trotz des frühen Abgangs. Am meisten Gewicht haben aber zwei andere Männer verloren: Chris Töpperwien und Felix van Deventer. Chris habe satte zehn Kilo im Camp verloren, wie er auf Instagram nach seinem Abschied aus dem Camp verriet. Der "Currywurstmann" wolle auch noch ein Vorher-Nachher-Bild posten, versprach er seinen Fans. Getoppt wird er nur noch von GZSZ-Star Felix van Deventer. Der "Jonas Seefeld"-Darsteller ist nach dem Camp ganze elf Kilo leichter als vorher. So ein großer Gewichtsverlust in 16 Tagen, damit hat er sich den Titel des Abnehm-Dschungelkönigs auf jeden Fall verdient!

Verwendete Quellen: "T-Online" / "Promiflash"