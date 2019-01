Für alle Fans: Hier die Filmographie von Sibylle Rauch. Allein die Titel hätten einen Pornooscar verdient.

1980: Der Kurpfuscher und seine fixen Töchter

1980: Drei Lederhosen in St. Tropez

1981: Eis am Stiel 3 – Liebeleien (Shifshuf Naim)

1981: Wie die Weltmeister

1981: Laß laufen, Kumpel

1983: Die unglaublichen Abenteuer des Guru Jakob

1983: Flotte Biester auf der Schulbank

1983: Eis am Stiel – Hasenjagd 2 (Sababa)

1983: Plem, Plem – Die Schule brennt

1984: Ein Mann wie EVA

1984: Die Story

1985: Loft – Die neue Saat der Gewalt

1985: Alphacity – Abgerechnet wird nachts

1985: Das Wunder

1985: Bolero

1986: Wie treu ist Nik?

1987: Born for Love (Pornofilm)

1987: Eis am Stiel 7 – Verliebte Jungs (Ahava Tzeira)

1988: Eis am Stiel 8 – Summertime Blues (Blues LaKayitz)

1989: Dirty Woman: Part One – Seasons of the Bitch (Pornofilm)

1989: Dirty Woman: Part Two – We Love You to Death (Pornofilm)

1991: Private Moments: Part Two – The Story Continues (Pornofilm)

1996: Rauch Sisters: Double Trouble (Pornofilm)

1997: Skandal im Mädcheninternat! (Pornofilm)

1999: Crossclub – The Legend of the Living Dead

2006: Der Prinz aus Wanne-Eickel

2008: Sybille Rauch: Entführung ins Paradies (Pornofilm)