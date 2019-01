Peter Orloff ist einer von zwölf Kandidaten im Dschungelcamp: Der Schlagerveteran schrieb für Peter Maffay den Hit "Du" und war 30 Mal selbst als Sänger in der ZDF-Hitparade zu Gast. Von den Taniemen aus seinen Songs müsste er noch heute gutes Geld verdienen. Warum geht Orloff ins Dschungelcamp?

Der "Bild"-Zeitung verriet der 74-Jährige kurz vor seinem Abflug nach Australien, dass er einen Teil seiner Gage spenden möchte. "Ich werde von meiner Gage 40.000 Euro Euro für die Stiftung 'Fly & Help' spenden, die davon den Bau einer Schule für benachteiligte Kinder in Argentinien finanziert", sagte Orloff.

Unbestätigten Gerüchten zufolge erhält Orloff eine sechsstellige Gage. Was er mit dem Rest des Geldes macht, verriet der Sänger (seit 1993 verheiratet mit Ehefrau Linda, nicht.

+++ Wer geht ins Dschungelcamp? +++

Eine Woche vor Beginn der neuen Staffel ist die Liste der Teilnehmer komplett. Der Sender RTL verriet am vergangenen Freitag, wer ins Dschungelcamp einzieht. Das sind die Kandidaten:

- Sex-Podcasterin Leila Lowfire

- Tommi Piper, die Stimme von Alf

- Vox-Auswanderer Chris Töpperwien

- "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki

- "Eis am Stiel"-Star Sibylle Rauch

- "Bachelor in Paradise"-Kandidat Domenico De Cicco

- Schauspielerin Doreen Dietel

- "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann

- Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis

- Schlagersänger Peter Orloff

- Protz-Millionär Bastian Yotta

- "GZSZ"-Darsteller Felix van Deventer

Dschungelcamp 2019: Ex-Pornostar, Protzmillionär und Schlagerkönig: Diese Zwölf gehen in den Urwald Fullscreen

+++ Zieht die Sex-Podcasterin ein? +++

Am 11. Januar 2019 werden die neuen Dschungelstars ins australische Camp einziehen, so viel steht schon jetzt fest. Wer genau Kakerlaken fressen und auf Schatzsuche gehen muss, hat der Sender RTL noch nicht bestätigt. Viele Gerüchte halten sich jedoch seit Monaten. Nun hat die "Bild"-Zeitung weitere Namen verraten. Angeblich wird Sex-Expertin Leila Lowfire ins Camp einziehen. In ihrem Podcast "Besser als Sex" spricht sie mit ihrer Kollegin Ines Anioli über, genau, Sex. Außerdem meint "Bild" zu wissen, dass Ex-"GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann mit von der Partie sein wird. Und, stimmen die Gerüchte, könnte es zu einem Aufeinandertreffen des Ex-"Bachelor in Paradise"-Paares Domenicco de Cicco und Evelyn Burdecki kommen. Ex-Verkehrsminister Günther Krause ist derweil durch den Medizincheck gefallen, wie er "Bild" bestätigt: "Es lag in erster Linie an den Inhalten der Sendung. Aber der medizinische Check war schon nicht ganz unwichtig", verriet er. Als Ersatz soll für ihn Schlagersänger Peter Orloff einziehen.

+++ Vom Currywurst-Stand in den Urwald? +++

Der bekannteste Vox-Auswanderer aus "Goodbye Deutschland", der sich im Dschungelcamp beweisen wollte, war wohl 2017 Jens Büchner, der im November verstorben ist. Jetzt will angeblich Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien nachziehen und ebenfalls versuchen, im Urwald Sterne zu sammeln. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der 44-Jährige im Kölner Savoy-Hotel gesehen, wo erste Aufnahme für die kommende Staffel der Show gedreht wurden.

Fullscreen

2011 ist Töpperwien in die USA ausgewandert, wo er einen Currywurst-Truck betreibt.

+++ Geht der Vater der deutschen Einheit ins Dschungelcamp? +++

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Dschungelcamp-Staffel gibt es Hinweise auf einen Einzug des früheren Politikers Günther Krause. Die "Bild"-Zeitung berichtet, Krause habe einen Vorvertrag für die RTL-Ekelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unterschrieben. Offiziell dementiert der 65-Jährige seine Teilnahme. "Es gab eine Anfrage des Dschungelcamps an mich, aber ich ziehe nicht ein", sagte der ehemalige CDU-Politiker der "Bild". RTL beteiligt sich traditionell nicht an Spekulationen über mögliche Kandidaten.

Krause wäre der erste Ex-Politiker, der bei der Show mitmacht. Er hatte 1990 als Chef-Unterhändler der DDR den deutsch-deutschen Einheitsvertrag unterschrieben und war später unter Helmut Kohl Bundesminister für besondere Aufgaben und Verkehr. Er trat zurück, weil er unberechtigt Lohnkosten für seine Putzfrau vom Arbeitsamt kassiert hatte. Später war er als Unternehmer tätig. Vor einem halben Jahr hatte der 65-Jährige ein von ihm illegal bewohntes Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte kurz vor der Zwangsräumung verlassen.

Nach "Bild"-Angaben muss Krause noch einen medizinischen Test überstehen, um im Januar in den australischen Dschungel ziehen zu können. Die Zeitung nannte mit Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (43) und Schauspielerin Doreen Dietel (44) weitere Dschungelcamp-Kandidaten für die 13. Staffel.

Fullscreen

+++ Ist "Alf"-Sprecher Tommi Piper auch dabei? +++

Fullscreen

Seine Stimme kennt fast jeder Deutsche: Schauspieler Tommi Piper war von 1988 bis 1991 der Synchronsprecher für den außerirdischen TV-Helden "Alf". Die ZDF-Serie gehörte damals zu den beliebtesten Fernsehformaten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll Piper im kommenden Jahr bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen. Der 77-Jährige wäre damit einer der ältesten Dschungelcamp-Teilnehmer aller Zeiten.

Die Gerüchteküche um die neuen Dschungelcamp-Teilnehmer brodelt schon seit Wochen. Laut "Bild"-Zeitung sollen es auch Selfmade-Millionär Bastian Yotta und "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki im australischen Urwald mit Kakerlaken und Co. zu tun bekommen. Der Kölner Privatsender verwies - wie immer - darauf, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen. Für Burdecki wäre es ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Domenico De Cicco. Auch der 35-Jährige wird als Kandidat gehandelt.

+++ Ex-Porno-Darstellerin Sibylle Rauch soll dabei sein +++

Fullscreen

Das Spiel kennen wir bereits aus den Vorjahren: Lange bevor das Dschungelcamp losgeht, droppt die "Bild"-Zeitung schon die ersten Namen der Kandidaten, während sich RTL in Schweigen hüllt. So auch diesmal: Wie die Boulevardzeitung berichtet, soll die frühere Pornodarstellerin Sibylle Rauch in Australien mit dabei sein.

Die könnten auch Zuschauer kennen, die in der Welt der Sex-Clips nicht zuhause sind: Rauch spielte in mehreren Teilen von "Eis am Stil" mit, einer in den 80er Jahren erfolgreichen israelischen Filmreihe. Die Geschichten spielen in den 1950er Jahren in Tel Aviv. Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die sich für Partys und Mädchen interessieren und erste erotische Erfahrungen sammeln.

Dort spielte sie unter anderem zusammen mit Zachi Noy, der zuletzt ebenfalls Erfahrungen im Trash-TV gesammelt hat: 2017 nahm er an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teil.

+++ Domenico de Cicco als Kandidat fürs Dschungelcamp gehandelt +++

Und noch einen potenziellen Dschungelcamp-Teilnehmer verriet die "Bild": So soll Domenico de Cicco ebenfalls an dem Format teilnehmen. RTL-Zuschauer kennen den 35-Jährigen aus der Kuppelshow "Bachelor in Paradise".