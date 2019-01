View this post on Instagram

Es geht weiter. Ich habe viel gelernt die letzten 3 Wochen. Über mich. Über andere. Über das Leben. Über das Showbusiness. Es war eine harte aber lehrreiche Zeit. Ich bin dankbar für alles was ich erlebt habe. Ich danke allen von ganzem Herzen die mich unterstützt habe. Euer Support und Eure Liebe ist Balsam für meine Seele. Ich gratuliere allen Teilnehmern der Show, denn aufgegeben hat keiner und somit sind wir alle Kämpfer. Strong, Healthy and full of Energy wurde deutschlandweit bekannt. Möge es viele motivieren mehr aus ihrem Leben zu machen und vor allem zu erkennen dass ihr der Meister eures Lebens seid. An alle Hater: Ihr trinkt Gift und hofft der andere stirbt. Möge Gott Euch segnen. Danke an meine Fans. Ich bin stolz und glücklich Euch meine Yotta Family zu nennen. Und jetzt geht es ... Weiter immer weiter ! It goes on. I learned a lot the last 3 weeks. About me. About others. About life. About the show business. It was a hard but instructive time. I am grateful for everything I have experienced. Thank you all wholeheartedly for supporting me. Your support and your love is balm for my soul. I congratulate all participants of the show, because no one gave up and so we are all fighters. Strong, Healthy and full of Energy became known throughout Germany. May many be motivated to do more with their lives, and most of all, to realize that you are the master of your life. To all Haters: You drink poison and hope the other dies. May God bless you. Thanks to my fans. I am proud and happy to call you my Yotta Family. And now ... Keep going again and again and again. Weiter immer weiter.