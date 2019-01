Gisele Oppermann hat den Dschungelprüfungsrekord von Larissa Marolt gebrochen und wurde auch an Tag 8 in die Prüfung gewählt. Und während Bastian Yotta mit seinen Motivationsritualen bei ihr nichts erreicht hatte, musste jetzt ein "Ibes"-Schwergewicht ran: Thorsten Legat.

Die Dschungelprüfung

Der Ex-Fußballer sprach dem Model Mut zu, versuchte, ihr neue Hoffnung auf Sterne zu geben. "Schau mich an, gib dir einen Ruck, mach die Arschbacken auf, geh da rein, und mach nur eins: dich beweisen", brüllte Legat sie an. "Schau mich an! Zeig es endlich den Leuten! Zeig es jetzt!"

Und offenbar war es genau dieser Legat-Einlauf, der Gisele zum Erfolg zwingt. In der Prüfung mit dem Namen "Schloss mit lustig" musste die Ex-GNTM-Kandidatin mit Zahlenschlössern gesicherte Sterne befreien. Dabei blieb sie natürlich nicht allein. Erst fielen Kakerlaken und Mehlwürmer auf sie herunter, dann Grillen, noch mehr Mehlwürmer, grüne Ameisen. Schließlich dann noch Schleim und Federn - und siehe da, Gisele sammelte ganze sieben Sterne. Legat zeigte sich begeistert von seinem Schützling. "Spring mich an, spring mich an", forderte er sie auf.

1. Erkenntnis des Tages: Sex ist nicht alles

Am Lagerfeuer unterhielten sich Doreen Dietel und Leila Lowfire. Dietel schüttete der Sex-Podcasterin in trauter Zweisamkeit ihr Herz aus. Sie habe sich immer die falschen Männer gesucht, gab sie zu. "Und das geht so weit rein, dass ich den Tobi, der immer lieb zu mir ist und mich geliebt hat, nicht so annehmen kann. Immer nur so Arschlochtypen", erzählte sie.

Lowfire versuchte derweil, die Schauspielerin aufzumuntern. "Du kannst ja nix für deine Gefühle", sagte sie ihrer Mitstreiterin. Aber Dietel zweifelte weiter an sich. "Wenn ich mir was wünschen oder zaubern könnte, dann würde ich die Zeit zurückdrehen, an den Tag, an dem mein Kind geboren wurde. Ich würde alles anders machen. Ich würde doch nicht arbeiten fahren und mein Kind krank zu Hause lassen. Und Sex ist auch nicht alles im Leben. Es liegt so viel an mir", gab sie zu.

2. Erkenntnis des Tages: Peter hat spannende Geschichten zu erzählen

Peter Orloff ist bislang vor allem durch seine Fitness aufgefallen. Trotz seines hohen Alters wirkt der Schlagersänger agil und bereit, sich Prüfungen zu stellen. Über sein Privatleben hat der 74-Jährige allerdings wenig gesprochen. An Tag 8 mussten Evelyn und Doreen auf der Schatzsuche persönliche Geständnisse der Stars den jeweiligen Gesichtern zuordnen. Und die Anekdote, die sie Peter korrekterweise zuordneten, lässt schon staunen: "Ich bin nach einem 'The Jackson Five'-Konzert mit Michael Jackson durch New York gezogen und habe mit ihm über Peter Pan philosophiert", stand da geschrieben.

Vielleicht sollte man Orloff mal öfter erzählen lassen.

Schock des Tages

Nachdem er als "Chris Knatterton" die Ermittlungen in Sachen Schmuggelei aufgenommen hatte, musste der Currywurstmann sein Amt des Teamchefs an Tag 8 wieder abgeben. Passt ihm vermutlich ganz gut, denn Töpperwien stolperte, als er gerade dreckiges Geschirr abwaschen wollte. "Ich glaube, ich habe mir den rechten Fuß verstaucht", ärgerte er sich. Dr. Bob verordnete Ruhe und wies ihn an, sich auszuruhen.

Dieser Star wurde rausgewählt

Der erste, der das Camp verlassen muss, ist Domenico. Damit haben die meisten im und außerhalb des Camps nicht gerechnet. Er wird zum Abschied umarmt.