Da waren es nur noch fünf: Am drittletzten Tag entschieden die Zuschauer, dass Elena Miras das Dschungelcamp verlassen muss. Offenbar genügte die Performance nicht, um ins Halbfinale der Show einzuziehen. Das geschah noch an Tag 14.

Comeback des Tages:

Die erste Woche hat sie jede Prüfung bestritten, dann war erst einmal Ruhe. Doch am Donnerstag musste Danni Büchner endlich wieder ran - und zeigte, dass sie nichts dazugelernt hat. Beim Betreten des "Snake Hotels" kreischte sie wie am Spieß, anstatt Sterne zu finden. So ging es mit leeren Händen zurück ins Lager. Prince Damien harrte umsonst sechs Minuten inmitten von Ratten aus.

Überraschung des Tages:

Bislang kannten wir sie als süffisante Moderatorin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch Sonja Zietlow bewies am Donnerstag, dass mehr in ihr steckt: Die 51-Jährige kam auf einem Pferd in die Dschungel-Westernstadt "Old Bob Town" eingeritten, in der die Prüfung stattfand. Stark.

Nervensäge des Tages:

Lange Zeit hat sie still gehalten, doch seit ein paar Tagen brodelt es in Elena Miras, sie geht bei der kleinsten Gelegenheit hoch wie eine Bombe. Diesmal war es ein möglicher Regelverstoß von Sven Ottke, der die 27-Jährige auf die Palme brachte. "Das ist mir zu dumm hier", polterte Elena. "Ich habe keinen Bock auf Essensentzug oder weiß Gott was die sich einfallen lassen."

Emotionalster Moment:

Beim Verlesen der Briefe gab es bei den Campbewohner kein Halten: Fast alle vergossen Tränen der Rührung. Insbesondere Elena zeigte dabei ihre weiche Seite. Danach herrschte eine Weile Schweigen im Lager - auch mal schön.

