Genau 13 Sekunden verbrachte Daniela Prüfung in der Dschungelprüfung, traute sich nicht mal aus dem Fahrstuhl und rief dann den entscheidenden Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" An Tag 9 im Dschungelcamp hat die Büchnerin endlich Pause. Nach acht Tagen Prüfungen am Stück entscheiden die Camper selbst, wer zur Prüfung antreten muss. Sie nominieren mehrheitlich Markus Reinecke. Der RTL-Trödler muss zur Danni-Büchner-Gedächtnisprüfung "Ge-Fahrstuhl" antreten, an der Büchner kläglich scheiterte.

"Die anderen haben große Erwartungen an mich und ich natürlich auch an mich selbst“, sagt der 50-Jährige zu den Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Dr. Bob erklärt ihm die Regeln, dann geht Reinecke beherzt ans Werk. Ohne Scheu vor Schlangen, Kröten, Ratten und anderem Getier sucht er im Eiltempo nach Sternen. Nur ein Krokodil kann ihn stoppen. Der Stern liegt direkt vorm Maul des Reptils. Als Reinecke zugreifen will, schnappt das Tier nach ihm. "Uaaaah! Alter Schwede", ruft Reinecke. Doch den Stern hat er.

Insgesamt ergattert der Trödler aus der RTL-Show "Die Superhändler" acht von zehn Sternen. Zur Belohnung nimmt er ein Bad im Weiher. Ob sich die ergatterten Sterne für die Dschungelcamper lohnen werden, muss sich noch zeigen. Nachdem Büchner und Miras am Vortag acht Sterne holten, bekommen die Bewohner einen Känguruschwanz zu essen. Den müssen sie allerdings selbst enthaaren. Für einige keine Belohnung.

Die Meckerei im Dschungelcamp geht weiter

Elena Miras und Danni Büchner bleiben weiterhin im Meckermodus. Die Büchner-Witwe beschwert sich über den Dauerregen. Als Das Dschungelcamp am frühen Morgen evakuiert werden muss, sagt sie: "Ich bin klatschnass und habe kein Auge zugemacht." Dass es den anderen auch so gehen könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. Ein Gutes hat der Regen: Das Lagerfeuer darf entzündet werden, da die Waldbrandgefahr gebannt ist. Doch auch das passt nicht jedem. Mecker-Miras motzt: "Wir werden so stinken, wenn wir hier rauskommen!"

