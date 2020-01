Mit ihrem Rauswurf hat niemand gerechnet - am wenigsten sie selbst. DSDS-Kandidatin Toni Trips erhielt zu wenig Anrufe von den Zuschauern und muss das Dschungelcamp an Tag 10 verlassen. "Ich hatte gar nicht gedacht, dass ich jetzt schon rausfliege. Das ist wie eine Ohrfeige! Ich habe das Beste gegeben, was ich konnte – hat aber wohl nicht gereicht!", sagt die 22-Jährige. Vor allem Prince Damien, der Trips aus der gemeinsamen Zeit bei DSDS kennt, fällt der Abschied schwer.

Sonja und Prince Damien müssen zur Prüfung

Zur Ablenkung wird der 29-Jährige direkt in die nächste Dschungelprüfung gewählt. Gemeinsam mit Sonja tritt er an zu "Hör mal, wie behämmert". Dazu müssen beide Kandidaten in separate Tunnel kriechen, in denen allerlei Getier auf sie wartet. In Sonjas Tunnel befinden sich festgeschraubte Sterne, Prince Damien hat das passende Werkzeug dazu.

Über Walkie-Talkie müssen sich beide verständigen und das Werkzeug per Flaschenzug transportieren. Klingt machbar, aber Sonja und Pince Damien halten sich offenbar nicht so oft im Baumarkt auf. Sie finden einfach nicht das passende Werkzeug, so dass sie in der vorgegebenen Zeit von neun Minuten nur einen Stern erspielen - neun wären möglich gewesen.

Lange Gesichter bei den beiden Kandidaten und auch bei den anderen Mitcampern, denn das bedeutet ein weiterer Tag mit wenig Essen. Sonja versucht die Gemüter zu beruhigen, indem sie sagt: "Naja, wir haben in den letzten Tagen so gut gegessen, wir können einen Fastenabend einlegen." Das sehen nicht alle so.

Elena will aufgeben - Prince Damien tröstet sie

Vor allem Elena machen die Strapazen im Camp zunehmend zu schaffen. Sie ist körperlich am Ende und überlegt sogar abzubrechen. "Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will. Das ich nicht mehr kann. Ich bin erschöpft und ich bin müde. Ich versuche die Anderen zu motivieren, bin aber selbst nicht motiviert", so die 27-Jährige im Dschungeltelefon.

Ein wenig Trost findet Elena bei Prince Damien. Der Sänger versucht die Schweizerin aufzumuntern. "Du kannst deinen Kopf austricksen. Stell' dir vor, wie stolz dein Freund auf dich wäre, wenn du hier noch weiter bleibst. Du hast so viele Prüfungen hinter dir und du bist immer noch hier. Kopf hoch! Du möchtest doch nicht gehen? Das machst du nicht! Vollkommener Schmarrn. Heute ist ein Down-Tag, aber morgen ist ein neuer Tag. Morgen werden die Karten neu gemischt." Elena habe schließlich Penis oder so was gegessen, dann schaffe sie auch den Rest. "Arschloch", korrigiert Elena und kann wieder lachen.

