So bitterlich weinte noch niemand, weil er das Dschungelcamp verlassen musste: Nach neun Tagen endet für Toni Trips das Experiment bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die 22-Jährige erhielt am Samstag am wenigstens Anrufe der Zuschauer. Nach Günther Krause, der aus gesundheitlichen Gründen das Camp bereits nach einem Tag verlassen musste, und Marco Cerullo, der an Tag 8 ging, ist sie damit die dritte Person, die raus ist.

Die Entscheidung war zwischen ihr und dem ehemaligen "GZSZ"-Darsteller Raul Richter gefallen, der ebenfalls ein "Du bist es vielleicht" von den Moderatoren zu hören bekam. Um 23.44 Uhr dann die Gewissheit: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündeten das Ergebnis. Toni Trips musste gehen. Kurz danach flossen bei der Ex-"DSDS"-Teilnehmerin die Tränen. Mitbewohner Prince Damien versuchte sie zu trösten.

Toni Trips weint bitterlich

"Was? Was?", rief Trips immer wieder fassungslos. Sie konnte es nicht glauben und fing an zu schluchzen. "Wir haben sie offenbar wirklich schockiert", sagte Moderator Daniel Hartwich und lobte Trips für ihr ehrliches Verhalten. Viele Dschungelbewohner, die rausgewählt werden, versuchen ihre Enttäuschung zu verbergen. Doch die Hamburgerin mit den vielen Tattoos weinte bitterlich.

"Ich gehe in den Dschungel, weil ich das Ding unbedingt gewinnen, über meinen Schatten springen und darüber hinauswachsen möchte. Ich möchte mich meinen Ängsten stelle", sagte die Sängerin vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp. Doch Gelegenheiten, das zu zeigen, hatte sie nur wenige. Bis auf Tag eins konnte sie an keiner Prüfung teilnehmen. Einzig ihre Auseinandersetzung mit Danni Büchner blieb in Erinnerung. Diese hatte Trips mit den Worten "Ich könnte deine Mutter sein" gemaßregelt. Trips entgegnete: "Alter ist auch nur eine Zahl." Schlagfertig, aber offenbar zu wenig für die Zuschauer.

Nach Trips Auszug verbleiben noch folgende Bewohner im Dschungelcamp:

