Er ist die gute Seele bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Dr. Bob betreut seit der ersten Staffel 2004 die Dschungelcamp-Bewohner vor und nach den Prüfungen. Der gelernte Rettungssanitäter, der eigentlich gar kein Doktor ist und Bob McCarron heißt, ist nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei den Zuschauern beliebt. Fachlich versiert und gut gelaunt erklärt er den Umgang mit Maden, Krokodilen, Straußen oder sonstigem Getier. In diesem Jahr steht er vor einer persönlichen Herausforderung: Denn während er an der Show teilnimmt, könnte sein Haus abbrennen.

"Vor fünf Tagen habe ich mein Haus evakuiert und alles, was mir und meiner Frau wichtig ist, gemeinsam mit allen Wertgegenständen in Sicherheit gebracht", sagte Dr. Bob in einer Pressemitteilung des Senders RTL. Der 69-Jährige lebt zusammen mit seiner Familie im Kangaroo Valley im australischen Bundesstaat New South Wales, zirka 190 Kilometer südlich von Sydney. "Gestern war das nächste Buschfeuer noch 27 Kilometer von meinem Haus entfernt, heute Morgen nur noch fünf. Meine ganze Heimatstadt ist leer", erklärte der Dschungelcamp-Arzt, der bereits zum Produktionsort nach Murwillumbah gereist ist.

Dr. Bob will Dschungelcamp 2020 trotz Feuern

Wenn am Freitag "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im deutschen Fernsehen startet, könnte es gut sein, dass das Haus von Dr. Bob ein Opfer der Flammen geworden ist – oder noch wird. "Diese Situation bricht mir fast das Herz. Jede Stunde checke ich auf meinem Smartphone, wie die Lage ist und wo das Feuer steht", sagte er. Die Teilnahme am Dschungelcamp stand für Dr. Bob trotz der persönlichen Lage außer Frage.

"Ich kann nichts mehr tun, nur warten. Daher bin ich sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und den Job machen darf, den ich so liebe", erklärte er. Das Dschungelcamp wird vom 10. bis 26. Januar live aus Australien gesendet. Der Produktionsstandort liegt mehrere hundert Kilometer von den nächsten Bränden entfernt und ist nicht von Buschfeuern bedroht. Deshalb hält Dr. Bob es auch für richtig, die Show nicht abzusagen. "Die Arbeit vor Ort ist für viele meiner australischen Kollegen eine wichtige Einnahmequelle", sagte er und legt Wert auf die Feststellung: "Wir sind hier sicher."

Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp

Trotzdem müssen die Dschungelcamp-Bewohner in diesem Jahr einige Sicherheitsmaßnahmen beachten. Offenes Feuer ist aufgrund der anhaltenden Dürre und der Gefahr von Funkenflug verboten, deshalb wird es auch kein Lagerfeuer geben. Gekocht wird mit einem Gaskocher. Wer rauchen will, darf das nur noch in bestimmten Zonen. Der Teamchef hat als Einziger ein Spezialfeuerzeug, das von Sicherheitskräften freigegeben wurde. Zigarettenstummel wandern direkt in eine verschließbare Box.

"Buschfeuer gibt es jedes Jahr in Australien, doch in diesem Jahr zählen sie zu den größten, die wir je hatten", sagte Dr. Bob. Und was macht er, wenn es zum Schlimmsten kommt und sein Haus abbrennt? "Dann werde ich nach der Produktion nach Hause zurückkehren, mir einen Wohnwagen kaufen und diesen auf mein Grundstück stellen. Dann leben wir im Caravan und bauen ein neues Haus."