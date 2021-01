Der Dschungel ist um eine Wortschöpfung reicher. Nach Dschungeltelefon, Dschungeltoilette oder eben Dschungelprüfung gibt es jetzt auch die Dschungelprüfungtauglichkeitsprüfung. So nennen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Aufgaben, die die Bewohner von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" zu lösen haben. Schließlich handelt es sich nicht um das echte Dschungelcamp, sondern nur um einen Vorgeschmack auf das, was den Gewinner im nächsten Jahr in Australien erwarten wird.

Zoe Saip, Mike Heiter und Frank Fussbroich dürfen also einmal reindippen – in Kakerlaken und Krokodile. Sie sind die ersten drei Protagonisten, die das goldene Ticket für 2021 lösen wollen. Zum Auftakt am Freitagabend wähnte sich Fussbroich einem Hörsturz nahe. "Die hat so geschrien", lautete sein Urteil über Saip, die im Kontakt mit allerlei Getier der Ohnmacht nahe war. "Was Heiter in den Armen hat, hat die in den Stimmbändern", ulkte Sonja Zietlow.

Die Kreischtirade war das Unterhaltsamste an einer sonst ziemlich lahmen Show. Doch für Saip ist auch klar: So küren sie die Zuschauer nicht zur Siegerin. Australien bye bye. Zur zweiten Prüfung am Samstagabend will die ehemalige "GNTM"-Kandidatin nun alles besser machen. Die lautet "Decodieren". Die Bewohner müssen in Plexiglasboxen greifen und dort unter Tieren und Sand nach Codes suchen. Tiere uns Saip – eine vielversprechende Kombination.

Und RTL wäre natürlich nicht RTL, wenn sie sich nicht eine kleine Gemeinheit ausdenken würden. Die Codes müssen sich die Kandidaten merken, um damit ein Zahlenschloss zu öffnen. Das könnte zur größten Prüfung für Dschungelleuchte Mike Heiter werden.

Gewinner nimmt am echten Dschungelcamp teil

Die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" ziehen erst nach und nach ein. Immer drei Kandidaten gleichzetig sind 72 Stunden Bewohner des Tiny House. Darunter: Model Zoe Saip (21), Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (29), Schauspielerin Bea Fiedler (63), Reality-Star Christina Dimitriou (29), Society-Lady Djamila Rowe (53), Sängerin Lydia Kelovitz (30), Prinzessin Xenia von Sachsen (34), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), Reality-Urgestein Frank Fussbroich (52), Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Influencer Mike Heiter (28) und Bachelor Oliver Sanne (34).

Wie immer entscheiden die Zuschauer per Abstimmung, wer das Haus verlassen muss. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und als besonderes Schmankerl ein Ticket für das echte Dschungelcamp, das 2022 wieder in Australien stattfinden soll.

"Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" läuft um 22.15 Uhr auf RTL oder bei TVNow