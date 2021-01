Das Dschungelcamp sendet RTL dieses Mal nicht aus Australien, sondern aus Hürth bei Köln. Zwölf Kandidaten können das Ticket für "Ibes" 2022 gewinnen. Mit dabei ist auch Xenia, Prinzessin von Sachsen.

Am 15. Januar startet die RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern wird in einem Studio in Hürth bei Köln gedreht. Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente nehmen teil und wollen sich eine Wildcard für das Dschungelcamp 2022 sichern. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Xenia von Sachsen.

Steckbrief: Xenia, Prinzessin von Sachsen

Geburtsdatum: 20. August 1986

Geburts- und Wohnort: Düsseldorf, lebt in Berlin

Familienstand: ledig, Mutter eines Sohnes

Bekannt durch: Schon mit 17 nahm sie mit ihrer damaligen Band an der Castingshow "Popstars" teil, später war sie in Reality-TV-Formaten wie "Die Burg" oder "Deutschland tanzt" dabei. In Großbritannien war sie Teil der Serie "Undercover Princesses"

Wer ist Xenia von Sachsen?

Xenia von Sachsen ist mütterlicherseits eine Ururenkelin des letzten Königs von Sachsen und entstammt dem Haus Wettin. Mit Anfang 20 schrieb sie eine Autobiografie, in der sie gegen angeheirateten Adel wetterte und ihrem Vater Missbrauch vorwarf. Ihr Verhältnis zur Adelsfamilie gilt als angespannt. Die Prinzessin ist sich für keinen Job zu schade: Sie hat schon als singende Comic-Figur im Freizeitpark, als Eventmanagerin bei Harald Glööckler und als Buchhalterin in einem Geschäft für Elektronikwaren gearbeitet.

Der größte Erfolg

Mit ihrem Ex-Verlobten und Vater ihres Sohnes Rajab Hassan nahm sie 2016 beim "Sommerhaus der Stars" teil - und gewann die Staffel, sowie den Titel "Promipaar des Jahres".

Warum nimmt sie an der "Dschungelshow" teil?

Die Prinzessin ist abenteuerlustig und blaublütig: "Eine Prinzessin im Dschungel? Leute, was gibt es Besseres? Kakerlaken Platz gemacht, jetzt ist Xenia angesagt. Alle Kandidaten: nehmt euch in Acht."

Trivia

Xenia von Sachsen will weiter an ihrer Musikkarriere arbeiten: Sie hat eine japanische Version des Helene-Fischer-Hits "Atemlos" aufgenommen und hofft, damit in Japan auf Tour zu gehen

Xenia von Sachsen war bereits sechs Mal verlobt - und noch nie verheiratet

Zuletzt war sie mit "Mister Germany 2019", Sasha Sasse, liiert

Wer nimmt noch an der "Dschungelshow" teil?

Das sind die zwölf Kandidaten von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow":