Sagt RTL das Dschungelcamp ab? Ein Medienbericht sorgte für Verwirrung. Doch wie der stern erfuhr, hält der Sender weiter an dem geplanten Format fest.

Es ist eine der populärsten Sendungen im deutschen Fernsehen: Mit dem Dschungelcamp fährt RTL jedes Jahr Traumquoten ein. Doch nun berichtet die "Bild"-Zeitung, dass die Sendung aufgrund der Corona-Pandemie ausfalle. Zunächst wollte sich RTL zu dem Medienbericht nicht äußern.

Doch nun gab der Sender Entwarnung: RTL-Chef Jörg Graf wandte sich an die "Kakerlakenfreunde" und versprach: "Der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden." Die aktuelle Coronalage zwinge den Sender dazu, tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um die Ausstrahlung für alle Beteiligten sicher hinzubekommen.

Das Dschungelcamp findet normalerweise in Australien statt

Der Privatsender hatte erst kürzlich entschieden, dass die TV-Show im kommenden Januar nicht wie gewohnt in Australien gedreht wird, sondern aufgrund von Corona auf einer Burg in Wales stattfinden soll. Doch nun haben die steigenden Infektionszahlen dazu geführt, dass auch diese Option schwierig umzusetzen sein könnte: Im Vereinigten Königreich gab es zuletzt mehr als 26.000 Neu-Infektionen an einem Tag.

Zumindest das britische Dschungelcamp "I'm a Celebrity - Get me out of Here!" soll nach jetzigem Stand wie geplant im November in Wales über die Bühne gehen. Dass die deutsche Variante auf der Insel gedreht wird, ist nach jetzigem Stand unwahrscheinlich.

Tatsächlich hat RTL zuletzt schon das "Sommerhaus der Stars" in Nordrhein-Westfalen gedreht. Anstelle einer Villa in Portugal mussten sich die Promi-Paare in diesem Jahr mit einem Bauernhof in Bocholt-Barlo begnügen. Ein Modell, das vermutlich auch den Kandidaten fürs Dschungelcamp 2021 droht: Anstelle von Schlangen und Kakerlaken gibt's dann Regenwürmer und Stubenfliegen.

Verwendete Quelle:"Bild.de", RTL