Tag acht im Dschungel und langsam liegen auch bei Harald Glööckler die Nerven blank. Der Designer zoffte sich mit seiner Freundin Anouschka Renzi. Die wusste gar nicht, wie ihr geschah.

Schauspielerin Tina Ruland hatte vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp eine klare Vorstellung von ihrer Rolle. "Ich will nicht die Camp-Mutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler", sagte die 55-Jährige. Einen Part, den der Designer bisher tatsächlich ganz gut erfüllt hat. Stets hilfsbereit, ein offenes Ohr für alle und scheinbar tiefenentspannt.

Doch an Tag sieben kippte die Stimmung, als sich Glööckler mit Ruland anlegte und ihr den Spitznamen "Kommandantin" verpasste. Zudem lästere er am Lagerfeuer über die jüngeren Kandidat:innen und bezeichnete sie als "Blagen". An Tag acht traf seinen Umut nun eine, mit der er sich bisher stets verbündet hatte: Schauspielerin Anouschka Renzi.

"Die größte Prüfung haben wir mit euch, wenn ihr ankommt. Ihr seid alle ein bisschen dramatisch. So ganz in Unschuld waschen kannst du dich nicht", sagte Glööckler in Richtung Renzi, als sie gemeinsam am Lagerfeuer saßen. Zuvor hatten sich die Schauspielerin und Mitcamperin Linda Nobat eine lautstarke Auseinandersetzung geliefert. Anlass war die Dschungelprüfung, bei der die beiden Frauen gemeinsam mit Jasmin Herren null Sterne erspielt hatten. Während sich Nobat lautstark über Renzi echauffierte, konterte diese, sie sei im Vergleich zu den anderen wenigstens ein richtiger Star.

Dschungelcamp 2022: Harald streitet sich mit Anouschka

Dass ihr ausgerechnet ihr langjähriger Freund Harald Glööckler in den Rücken fiel, mochte Renzi nicht glauben. "Fängst du jetzt an, gegen mich zu schießen?", fragte sie sichtlich irritiert. Der stellte klar: "Ich nehme dich die ganze Zeit in Schutz, es ist jetzt aber ermüdend. Wenn du jetzt auch noch sagst, ich würde gegen dich schießen, finde ich das nicht lustig. Eure Streiterei kostet mich Nerven und ich hab die Nase jetzt voll. Ihr müsst mal lernen, euch ein bisschen zurückzunehmen – auch du. Es kann nicht jeder herausbläken wie er will und eine Energie verursachen, dass es zum Kotzen ist."

Zuvor hatte der 56-Jährige schon von "Kindergarten" und "Irrenhaus" gesprochen. Die ständigen Auseinandersetzungen seien "nervig und anstrengend". Bedröppelter Dritter in dem Streit war Schauspieler Eric Stehfest, der zwischen Glööckler und Renzi am Lagerfeuer saß.

Beim Abwasch kam es dann zur tränenreichen Versöhnung zwischen Harald und Anouschka. Im Zuge dessen offenbarte die Schauspielerin, dass sie an ADS leidet. Ihre Schusseligkeit sei keine Absicht, sondern ihrer Krankheit geschuldet. In diesem Moment konnte sich die 57-Jährige erneut auf ihren Freund verlassen: Glööckler gab die Neuigkeit vor der ganzen Gruppe bekannt. Da war er wieder Harald, die "Camp-Mutti".