Anders als sonst findet das RTL-Dschungelcamp nicht in Australien statt, sondern in Südafrika. Filip Pavlovic gewann im vergangenen Jahr eine Wildcard für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Das ist der Reality-Star.

Das Herz von Bachelorette Nadine Klein konnte er nicht gewinnen und auch "Bachelor in Paradise" verließ er als Single. Im RTL-Dschungelcamp in Südafrika will Filip Pavlovic die Krone erkämpfen, nachdem er im vergangenen Jahr bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" eine Wildcard erspielen konnte.

Am 21. Januar startet das RTL-Dschungelcamp. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern wird in Südafrika gedreht. Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente nehmen teil und wollen die Dschungelkrone erkämpfen. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Filip Pavlovic.

Steckbrief: Filip Pavlovic, Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer

Geburt: 21.06.1994

Wohnort: Hamburg

Familienstand: ledig

Ausbildung: Filip Pavlovic arbeitete vor seiner Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten als Fitnesstrainer und leitet gemeinsam mit seiner Mutter eine Reinigungsfirma.

Bekannt durch: 2018 nahm Pavlovic an der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" teil. Bachelorette war damals Nadine Klein, deren Herz der Hamburger nicht erobern konnte. Anschließend ging es für ihn weiter zu "Bachelor in Paradise", wo er freiwillig ausstieg. Beim Sat.1-"Promi Boxen" kämpfte er gegen Ex-Bachelor Paul Janke. Außerdem nahm er an "Like Me - I'm famous" teil.

Wer ist Filip Pavlovic?

Der 27-Jährige ist Sportfan und selbst Fitnesstrainer. Seine Fußballkarriere scheiterte unter anderem wegen einer Knieverletzung, vorher spielte der Hamburger unter anderem für die Jugendmannschaften der Erzrivalen St. Pauli und HSV. Heute ist er vor allem auf Social Media unterwegs.

Der größte Erfolg

Während seiner Karriere als Reality-TV-Star schlug der Hobby-Boxer beim Sat.1-"Promi Boxen" den Ex-Bachelor Paul Janke in Runde 1 k. o.. Die Reality-Show "Like Me - I'm famous" konnte er ebenfalls für sich entscheiden.

Warum nimmt er an der "Dschungelshow" teil?

Pavlovic will die RTL-Dschungelshow dafür nutzen, andere Seiten von sich zu zeigen. "Ich war halt immer nur in Dating-Shows, sag ich mal. Und das erste Mal bin ich in einem Reality-Format, wo ich über meine Ängste gehen muss und wo ich einfach mal selber sehe: Wie weit würde ich gehen?", sagte er im RTL-Interview.

Trivia

Drei Spiele absolvierte Pavlovic für die bosnische U19-Nationalmannschaft.

Das Dating-Format "Bachelor in Paradise" verließ er nach einem heftigen Streit mit der Hamburger Kandidatin Janina-Celine.

Der Sportler ist Kritik gewöhnt. Zuletzt bekam er auf Instagram einen Shitstorm, weil er während der Corona-Pandemie mit Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Serkan Yavuz nach Dubai reiste und seine Follower vorher aufs Korn nahm.

