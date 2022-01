Am 21. Januar startet die 15. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Nach der Dschungelshow im vergangenen Jahr, die in Köln gedreht wurde, geht es nun wieder in den richtigen Urwald. Allerdings reisen die Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt nach Australien, sondern erstmals nach Südafrika. Die Australier selbst drehen ihre Variante von "I'm a Celebrity – Get Me Out of Here!" seit 2015 in Südafrika. Im selben Camp in der Nähe des Kruger-Nationalparks wird nun auch die deutsche Show stattfinden. Das Finale ist für den 5. Februar geplant.

Diese zwölf mehr oder weniger bekannten Prominenten sind beim Dschungelcamp 2022 dabei:

Schauspielerin Anouschka Renzi

Reality-TV-Darsteller Filip Pavlovic

Schauspielerin Tina Ruland

Designer Harald Glööckler

Sänger Lucas Cordalis

Reality-TV-Darstellerin Christin Okpara

Schauspieler Eric Stehfest

Reality-TV-Darsteller Manuel Flickinger

Model Janina Youssefian

Reality-TV-Darstellerin Linda Nobat

Personenschützer Peter Althof

Influencerin Tara Tabitha