Das Dschungelcamp 2022 ist komplett: RTL verkündete am Abend die letzten vier Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Insbesondere eine Kandidatin verspricht Brisanz.

Nun ist sie also doch dabei: Seit vielen Jahren wird Janina Youssefian als potenzielle Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt. Wenn am 21. Januar die neue Ausgabe der Reality-Show startet, dann ist sie tatsächlich dabei. Das gab RTL am Abend bekannt. Der Privatsender verkündete die vier letzten Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Neben Youssefian treten Linda Nobat, Peter Althof und Tara Tabitha die Reise nach Südafrika an. Damit ist das Dschungelcamp 2022 komplett.

Janina Youssefian verfügt bereits über einschlägige Erfahrungen im TV-Geschäft, bekannt wurde sie jedoch durch eine andere Sache: 2000 wurde sie in flagranti mit Dieter Bohlen erwischt. Da sich das Stelldichein in einem Teppichladen zugetragen haben soll, bekam sie von der Boulevardpresse zeitweise den Spitznamen "Teppichluder" verpasst.

Davon hat sich das 1982 oder 1984 im Iran geborene Model allerdings schon längst emanzipiert: 2013 nahmt sie an der Trash-Show "Reality Queens auf Safari" teil und machte erstmals von sich reden. Ein Jahr später bezirzte sie Ronald Schill bei "Promi Big Brother", im Anschluss besuchte sie ihn bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" in seiner brasilianischen Heimat. Und 2016 präsentierte sie sich in der Nacktshow "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" in ihrer vollen Pracht.

Die vier letzten Starter fürs Dschungelcamp

Deutlich weniger bekannt ist Linda Nobat. Die 26-Jährige nahm im vergangenen Jahr an der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" teil, flog aber nach den Elterndates raus. Noch weniger Menschen dürfte Tara Tabitha ein Begriff sein: Sie ist 28 Jahre alt, kommt aus Österreich und ist vor allem als Influencerin aktiv. Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp will sie sich auch einem deutschen Publikum bekannt machen.

Dschungelcamp 2020 Elena, Danni und der gekrönte Prinz: Diese Momente bleiben in Erinnerung 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Dschungelcamp 2020 Wie ein Staatsmann wurde der frühere Verkehrsminister Günther Krause in den Urwald eingefahren. Zu Ehren des "Architekten der deutschen Einheit" spielte ein Blasorchester die Nationalhymne, dann war der Ex-Politiker den Rangern ausgeliefert. Weil er in der DDR aufwuchs, hat Krause nie richtig Englisch gelernt - und so blieb von seinem kurzen Auftritt im Dschungelcamp vor allem sein ungelenker Versuch der Kontaktaufnahme in Erinnerung: "I can't no good speak of English" - und versuchte sein Glück dann mit Russisch. Später fragte er einen Ranger: "Have you a problem?" Mehr

Das Zwölferfeld wird komplettiert durch Peter Althof. Der frühere Kickbox-Weltmeister und Personenschützer hat mittlerweile einige Erfahrungen als Schauspieler gesammelt und hat am Lagerfeuer sicherlich einiges zu erzählen. Wenn er denn angesichts der vielen starken Frauen überhaupt zu Wort kommt. Los geht's schon in zehn Tagen.