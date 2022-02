Nachdem sie erneut mit Anouschka Renzi und Peter Althof aneinander rasselte, flog Linda Nobat aus dem Dschungelcamp. Die Stars verlieren damit nicht nur ihre Köchin.

Es war ein Spiel, das schon in vergangenen Dschungelcamp-Staffeln für ordentlich Furore gesorgt hatte. Während Filip Pavlovic und Harald Glööckler auf Schatzsuche waren, mussten die verbliebenen Camper einander innerhalb verschiedener Kategorien sortieren. Konkret sollten die Fragen beantwortet werden: "Wer ist am authentischsten?", "Wer ist am erfolgreichsten?" und "Wer ist am nervigsten?". Für Linda Nobat ist die Sache schnell klar. Sie sieht sich selbst natürlich am authentischsten.

Dschungelcamp 2022: Linda Nobat fliegt

Dass Peter Althof sie in der Kategorie "Wer ist am nervigsten?" auf Platz 2 wählt, passt ihr dann auch nicht recht. Erneut kommt es zum Streit zwischen Linda, Anouschka Renzi und Peter. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin fährt besonders Renzi scharf an. "Shut the fuck up", wütet sie. Der Eskalation beim Spiel war ein anderer Zoff vorausgegangen, bei dem Linda bereits mit der Schauspielerin und dem ehemaligen Bodyguard aneinandergeraten war.

"Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!", schimpfte die Renzi da noch gegen Nobat. Im Dschungeltelefon monierte sie Lindas Art zu sprechen. Sie habe keine Erziehung genossen und sei nicht gerade "eine Diplomatentochter". Dem würde Peter Althof wohl zustimmen. Auch er beschwerte sich über Lindas Umgang mit den älteren Stars im Camp. Es fehle an Respekt, so das Gefühl von Renzi und Althof.

Zuschauer wählten sie raus

Am Ende fühlten die Zuschauer wohl ähnlich. Linda bekam die wenigsten Stimmen und musste das Camp verlassen. Auf Instagram ließen einige Nutzer die junge Frau wissen, was sie von ihr halten. "Dein Verhalten im Dschungel geht gar nicht!! Du solltest dich mal selbst reflektieren! Unaushaltbar", schrieb eine Userin. "Rotzgöre. Kennt kein Mensch und meint, sie könne gestandene Menschen belehren", motzte ein anderer. "Ich hoffe du guckst dir danach alles noch mal an und reflektierst dein Verhalten selber", riet ihr ein Nutzer.

Für die restlichen Dschungelstars könnte Lindas Auszug ein Problem werden: Sie verlieren nämlich ihre Köchin. Gleichzeitig verlieren sie aber auch einen der größten Streitfaktoren.