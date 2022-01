Nach Taras Abschied lässt Filip die Bombe platzen: Olaf Scholz geht in Shisha-Bars

Filip plaudert es aus: Olaf Scholz mit Anzug und Krawatte in der Shisha-Bar unterwegs

TV-Kritik Dschungelcamp 2022, Tag 9 Filip plaudert es aus: Olaf Scholz mit Anzug und Krawatte in der Shisha-Bar unterwegs

Womöglich muss die Geschichte der Bundesrepublik umgeschrieben werden: Glaubt man Filip Pavlović, dann hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine bislang unbekannte Leidenschaft: Wasserpfeife rauchen. Angesichts dieser News verblassten die üblichen Streitereien im Camp. Von Simone Deckner

Ob Deutschland für diese Art der Enthüllung schon bereit ist? Olaf Scholz, amtierender Bundeskanzler, der Mann, dessen Anzugmarke kein Mensch kennt, dem neun von zehn zufällig auf der Mönckebergstraße befragten Passanten den Spitznamen "Scholzomat" korrekt zuordnen könnten, genau dieser Olaf Scholz hat ein gut gehütetes Geheimnis – gehabt. Denn an Tag 9 im Dschungel ließ Filip, von Haus aus ebenfalls Hamburger Jung, die weißen Mäuse aus dem Sack und verblüffte damit nicht nur seine Campkollegen sondern ganz Fernseh-Deutschland.

Ich hoffe, sie sitzen? Olaf Scholz soll Shisha-Bars nicht nur vom Hörensagen kennen. "Man hat den Kollegen ab und zu da gesehen", plauderte Filip aus dem Nähkästchen und zuhause fiel einem daraufhin doch glatt die Sportzigarette vom hinterm Ohr in die Buchstabensuppe. Filip glänzte mit Insiderwissen: "Er ist immer krass aufgefallen, weil er mit Anzug und Krawatte da war."

Dschungelcamp Tag 9 Filip und Manuel erkämpfen Sterne auf der "Bundesekelbahn" 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Zum ersten Mal entscheiden die Stars im Camp, wer zur Dschungelprüfung antreten muss. Die Wahl fällt auf Filip und Manuel. Sie werden zur "Bundesekelbahn" geschickt. Die Leistung beim Kegeln bestimmt, was die beiden essen müssen. Neun Kegelrunden werden gespielt, neun Sterne können erkämpft werden und 60 Sekunden Zeit hat jeder, die servierte Portion zu verspeisen. Für Manuel gibt es unter anderem Schweinepenis mit pürierten Sojabohnen und Stinketofu-Suppe mit Perlhuhnherzen. Mehr

Da drängen sich jetzt natürlich Fragen auf: Ist Scholz eher so der Apfel-Typ oder hat er heimlich 187-Straßenbande-Beach-Vibes durchgezogen? War Lars Klingbeil manchmal mit dabei und hat ihm empfohlen, es auch mal mit weißen Sneakers statt schwarzen Anzugschuhen zu probieren, Stichwort: nah dran sein an der Jugend. Haben sich Scholz' Securities auf diese Abende immer besonders gefreut, weil sie ihn dann ungestraft "Schulz" nennen konnten? Filip richtete jedenfalls eine herzliche Grußbotschaft an seinen "Kollegen": "Mein Bro Olaf Schulz – an dieser Stelle, ich küsse deine Augen."

Linda Nobat wünscht sich Merkel zurück

Bei dieser Breaking News war es nur noch eine Randnotiz, dass Linda lieber Angela Merkel als Bundeskanzlerin zurück hätte, als Shisha-Scholz zu feiern: "Ich will meine Zukunft in sicheren Händen wissen", so Linda, die bereits zuvor durch konservative Ansichten aufgefallen war.

Wenn man im Politsprech bleibt, sollte sich Eric so langsam Sorgen um seine Umfragewerte machen: Filip jedenfalls war höllisch genervt, dass Eric, obwohl "viel wortgewandter" als er, "nie was sagt". Eric sagt dazu dann zwar etwas, hielt sich aber kurz: "Ist doch schön, dass du mich scheiße findest." Danach verstummte er wieder, sehr zum Ärger von Filip, der einfach gerne hören würde, "dass er mich auch scheiße findet."

Womöglich hat der Mann tatsächlich zu lange mit Tara verbracht und findet "Er denkt bestimmt, dass ich denke, dass er denkt, dass ich das nicht denke"-Überlegungen mittlerweile normal. "Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte", sagte Filip, weshalb er manchmal "dumme Sachen" sage, aber hey, "Eric sagt halt gar nichts!"

Eric Stehfest "ein komplettes Konstrukt"?

Auch Linda war gar nicht gut auf den schweigsamen Schauspieler zu sprechen. Eric ist für die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin "ein komplettes Konstrukt". Woher Linda zu ihrer wenig schmeichelhaften Einschätzung kommt? "Ich kann Menschen durchschauen!" Besonders verärgert reagierte sie, als Eric sie nächtens aufforderte, ihn zur Toilette zu begleiten – ein klarer Regelverstoß, denn die Nachtwachen dürfen ihre Platz nicht verlassen. Das kümmerte Eric jedoch nicht: "Entweder weckt jemand von euch jetzt einen oder ich gehe allein!", drohte er Linda und Tina an und stapfte genervt von dannen. Die Quittung kam prompt am nächsten Morgen: Das Duschwasser wird nun abgestellt – für alle. Peter war erst stinkig und stinkt dann demnächst eben etwas mehr, was Eric jedoch nicht zu kümmern schien: "Ich bin kein Mensch, der unbedingt Harmonie braucht", verkündete er.

Unharmonisch ging es auch zwischen dem Glööckler, Harald und der Camp-Küchenchefin Linda zu. Er mag seinen Reis und die Bohnen lieber weich gekocht, Linda sagte: "Ich finde sie weich genug." Mit derlei Geschmacksfragen ist es ja immer schwierig. Sind sie zu hart, bist du zu weich oder wie war das doch gleich? Linda fand jedenfalls, dass zu viele Köche den Brei verderben und sie keine Küchenhilfen brauche. Linda sagte aber auch: "Ich habe keine Unterstützung in der Küche. Das sind alles Leute, die herum lungern und warten, bis das Essen fertig ist." Auch schwierig.

Harald beschloss jedenfalls, dass er nicht mehr über "dieses nervige Essenthema" reden wolle, hatte aber noch genug Zeit für einen fiesen Nachschlag: Tina: "Wir sitzen alle in einem Boot." Harald: "Ihr sitzt in einem Boot, ich sitze auf einer Jacht!"

Filip und Manuel kegeln und würgen

Darauf einen Stinke-Tofu-Noni-Saft. Dieses eklige Gesöff mussten sich Manuel und Filip gleich vier Mal hinter die Binde kippen – die beiden waren von ihrem Campkollegen in die Essens-Dschungelprüfung gewählt wurden. Dort erkegelten sie sich ihren Speisenplan, was es naturgemäß auch nicht besser machte. Manuel legte einen erstaunlichen Ehrgeiz an den Tag und schluckte sowohl Schweinepenisse als auch Plörren jeder Art klaglos herunter.

Filip hatte stärker zu kämpfen: Bei Würmern mit Stinke-Tofu-Sauce würgte er derart laut, dass Daniel Hartwich um den Inhalt seines eigenes Magens fürchtete. Am Ende erspielte das Duo aber sehr gute sieben von neun Sternen.

Entspannt einen durchziehen kann nach Tara nun auch Jasmin Herren. Sie bekam am wenigsten Stimmen und muss das Dschungelcamp verlassen. Die 43-Jährige nahm ihren Rauswurf gelassen hin – anders als Linda, die ihr Gesicht in den Händen vergrub und fluchte. Schon wieder eine Alliierte weniger. Immerhin: Filip ist noch da. Mal sehen, welche Geheimnisse in den nächsten Tagen noch von ihm gelüftet werden. Peace!