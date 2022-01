In Österreich ist sie schon ein echter Reality-TV-Star, nun möchte Tara Tabitha Deutschland erobern. Nach Zoff mit ihrem Ex-Freund bei "Ex on the Beach" kann man auf Temperament im Dschungel hoffen.

Am 21. Januar startet das RTL-Dschungelcamp. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Tara Tabitha.

Steckbrief: Tara Tabitha, Reality-TV-Star, Beauty-OP-Fan

Geburt: 03.03.1993

Wohnort: Hollabrunn, Niederösterreich

Familienstand: ledig

Beruf: Unternehmerin und Influencerin

Bekannt durch: österreichisches Reality-TV, Ex von Handballer Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2021

Wer ist Tara Tabitha?

Nach Österreich möchte Tara Tabitha nun Deutschland erobern. Schon im Alter von 17 Jahren wurde Tabitha bereits im TV-Format "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend" entdeckt. Ihre damaligen Markenzeichen witzige Sprüche, knappe Kleidung und viel Make-up sind bis heute geblieben. Durch ihre lockere Art und ihr selbstsicheres Auftreten folgten sogar eigene Fernsehsendungen in Österreich unter dem Titel "Tara & Moni" beim Sender ATV. Nach knapp zehn Jahren Pause folgte 2020 ein Spin-Off namens "Tara – mit Hirn, Charme und Melonen", was in ihrem Heimatland großen Anklang fand. Ihr deutsches TV-Debüt gab Tara Tabitha im letzten Jahr bei "Ex on the Beach".

Der größte Erfolg

In Deutschlands TV-Landschaft ist Tara Tabithas bisher größter Erfolg die Teilnahme an dem Reality-TV-Format "Ex on the Beach". Hier kämpfte ihr Ex-Freund, der Handballer Eric Sindermann, um eine zweite Chance bei der Influencerin, bis sich das Blatt wendete und er sie beleidigte. Die taffe 28-Jährige wurde im deutschen Fernsehen von ihrem Ex-Partner nach anfänglichen Eroberungsversuchen mit den Worten "Ich kann dir bestätigen, dass ich dich nicht mag. Weil ich finde, dass du eine sehr arrogante Person bist. Ich denke, du glaubst, du bist wer. Du bist eine Person, die sehr, sehr falsch ist“ bedacht. Vorteil dieser öffentlichen Schmach, Tara Tabitha blieb im Gedächtnis und zieht nun in das Dschungelcamp 2022 ein.

Warum nimmt sie am Dschungelcamp teil?

Die österreichische Influencerin möchte ihre TV-Karriere in Deutschland ausbauen und an alte Erfolge in der Heimat anknüpfen. In Österreich hat sie bereits einen recht bekannten Namen, außerdem ist die Teilnahme am Dschungelcamp ebenso eine gelungene Chance ihre Follower bei Instagram in die Höhe zu treiben.

Trivia

Tara Tabitha steht öffentlich dazu, eine Vielzahl an Beauty-OPs an sich durchgeführt haben zu lassen. Eine Brustvergrößerung, eine Nasenkorrektur sowie Filler und Botox gibt sie zu. 16.000 Euro sollen sie die Eingriffe bisher gekostet haben.

Das TV-Sternchen lebt in Wien und London, ihr Hauptwohnsitz ist mittlerweile jedoch Großbritannien.

Tabitha sagte bereits, dass sie auf ansehnliche Männer im Dschungelcamp hoffe und auch nicht abgeneigt sei, die Hüllen fallen zu lassen.

