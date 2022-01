Erst hielt er sich im Hintergrund, nun gerät er mit immer mehr Campern aneinander: Schauspieler Eric Stehfest denkt im Dschungel in erster Linie an seine Belange – damit ist Zoff programmiert.

Mit Harald Glööckler führte er spirituelle Gespräche und Tina Ruland offenbarte er, dass er seit drei Jahren keinen Kontakt zu seiner Mutter hat: Zwei Auftritte, die von Eric Stehfest in Erinnerung blieben. Sonst trat der Schauspieler in der ersten Woche des Dschungelcamps kaum in Erscheinung. Das änderte sich an Tag acht, als Stehfest einen Streit mit Filip vom Zaun brach. Statt Wasser zu holen, würde er den ganzen Tag nur faul herumliegen, kritisierte er den "Bachelorette"-Kandidaten.

Ein Vorwurf, den Filip nicht auf sich sitzen lassen wollte und deshalb an Tag neun erneut das Gespräch mit Eric suchte. Doch der blockte ab: "Ich möchte dazu nicht reden. Du kannst mich nicht dazu zwingen, dass ich dir zuhöre." Und weiter: "Du wirst richtig beleidigend, deswegen höre ich dir nicht zu. Ich möchte das Gespräch nicht! Ist doch schön, dass du mich Scheiße findest!"

Dschungelcamp 2022: Linda hält Eric für falsch

Ein Auftritt, mit dem sich Stehfest weiter ins Aus manövriert hat. Sein einzig Verbündeter ist aktuell Harald Glööckler. Alle anderen Camper stehen dem Schauspieler zunehmend skeptisch gegenüber. Filips Vermutung: "Er ist einfach zu heiß auf die Krone und will nichts Schlechtes sagen". Auch Linda ist der festen Überzeugung, dass Eric im Camp nicht sein wahres Gesicht zeigt und nur eine Show abzieht. "Er ist fake. Er ist so eine typische Fahne im Wind. Es gibt Leute, die mit Kalkül hier sind und welche, die ohne Kalkül hier sind und Eric ist an vorderster Front. Er ist DER Mann mit Kalkül", sich die 27-Jährige sicher und beruft sich auf ihre gute Menschenkenntnis.

Dschungelcamp Tag 9 Schweinepenis und Stinke-Tofu: Filip und Manuel kämpfen auf der "Bundesekelbahn" 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Zum ersten Mal entscheiden die Stars im Camp, wer zur Dschungelprüfung antreten muss. Die Wahl fällt auf Filip und Manuel. Sie werden zur "Bundesekelbahn" geschickt. Die Leistung beim Kegeln bestimmt, was die beiden essen müssen. Neun Kegelrunden werden gespielt, neun Sterne können erkämpft werden und 60 Sekunden Zeit hat jeder, die servierte Portion zu verspeisen. Für Manuel gibt es unter anderem Schweinepenis mit pürierten Sojabohnen und Stinketofu-Suppe mit Perlhuhnherzen. Mehr

In ihrer Annahme bestätigt wurde Linda an Tag neun während ihrer Nachtwache mit Tina. Als die beiden Frauen am Lagerfeuer saßen, kam Eric und bat sie, einen anderen Camper zu wecken, weil er auf die Toilette müsse. Laut Regeln ist das ohne Begleitung nicht erlaubt. Statt selbst jemanden zu wecken, verlangte Eric von Linda oder Tina diese Aufgabe zu erledigen. Linda tobte: "Er will die Drecksarbeit nicht machen. Er kann uns doch damit nicht drohen – das geht nicht." Doch Tina gehorchte, sie will einfach nicht glauben, dass Eric ein schlechter Mensch ist. "Egal, wie gern du ihn hast: Bitte mach' die Augen auf. Dieser Typ versucht am laufenden Band sich durch uns besser darzustellen. Das geht nicht", redete ihr Linda ins Gewissen.

Später las sie in ihrer Rolle als Teamchefin Eric die Leviten und rief in Anlehnung am Marc Terenzi: "Es gibt Regeln, die sind Regeln." Doch der 32-Jährige zeigte sich nicht kooperativ. Schlimmer noch: Wegen zahlreicher Regelverstöße Stehfests wurde den Campern auf unbestimmte Zeit das Duschwasser abgestellt. Eine Entscheidung, mit der sich der Schauspieler noch unbeliebter gemacht hat, als er es eh schon war.