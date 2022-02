Goodbye, Tina! Los ging Tag 12 im Dschungel mit der Verabschiedung von Tina Ruland. Sie nahm die Entscheidung strahlend auf. Dafür hatte Anouschka Renzi weniger gute Laune. Sie redete sich regelrecht in Rage und suchte Streit mit Linda Nobat. Die wollte aber partout nicht mit ihr diskutieren. "Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen," rief sie. Das ließ Anouschka nicht auf sich sitzen: "Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!"

"Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: 'gut gemacht, Anouschka'. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten", polterte sie weiter. Und holte dann den Klassiker unter den Vorwürfen im Dschungel raus: "Warum seid ihr so scheiß verlogen?"

Diesen Vorwurf hatte zuletzt Eric Stehfest auf die Spitze getrieben, indem er sogar eine Dschungelprüfung verweigerte, weil ihm seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu "fake" waren. Linda Nobat ließ Renzi auflaufen: "Danke, Anouschka. Der pure Wahnsinn. Das ist 'ne echte Show!", applaudierte sie. Trotzdem war es am Ende der Sendung sie und nicht Renzi, die die Quittung bekam: Linda musste das Camp verlassen.

Dschungelprüfung bringt vier Sterne

Manuel und Eric mussten derweil zur Dschungelprüfung "Stars am Abgrund 2.0" antreten. Es ist die gleiche Dschungelprüfung, die Linda und Harald machen sollten, die aber wegen des zu starken Windes nicht stattfinden konnte. Und die ging so: Mit Hilfe eines Trampolins müssen sich die beiden in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Nur wer es schafft, sich in dem Netz fünf Sekunden zu halten, wird – je nach Abstand zwischen Trampolin und Netz - mit einem oder mehreren Sternen belohnt. Schaffen sie es nicht, fallen sie – zwar durch ein Seil gesichert – tief hinab in die Schlucht.

Vor allem Manuel musste dafür an seine Grenzen gehen, immer angefeuert von Eric Stehfest, der mit positiven Plattitüden offenbar seinen Ausraster von Sonntag wieder gut machen wollte. Das Ergebnis. solide vier Sterne. Filip Pavlovic und Harald Glööckler hatten an Tag 12 die Ehre, zur Schatzsuche aufzubrechen. Und bekamen es mit dem bekannten Rankingspiel zu tun: Die Camper müssen sich selbst einschätzen und der Reihe nach aufstellen: Wer ist am authentischsten? Wer ist der größte Star? Wer nervt am meisten? Das restliche Camp legte vor, Filip und der Glööckler mussten im Rahmen der Schatzsuche die Reihenfolge erraten.

"Harald ist am authentischsten", so Peter. Linda widersprach: "Ich finde Filip. Und ich sehe mich auch ganz vorne." – "Ich verstehe das Spiel nicht", so Anouschka. Trotz heftiger Diskussionen und mittelschwerem Ranglisten-Chaos waren sich die Stars im Camp am Ende einig und gewannen so einmal Chips für alle! Happy End an Tag 12.