Alle sitzen am Lagerfeuer zusammen, als Jana Urkraft zu trommeln anfängt, um die Gruppe wach zu halten. Das scheint vielen auf die Eier, ähm sorry, Nerven zu gehen. Papis ergreift genervt das Wort und möchte, dass sie damit aufhört: "Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, Jana", so das Model. Die 43-Jährige reagiert beleidigt: "Wir versuchen, wach zu bleiben. Du hast gestern auch die ganze Zeit einen Song gesungen und wir haben dich sein lassen. Kannst es auch netter sagen, wenn ich mal was versuche, um die Stimmung zu heben."

