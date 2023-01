Während ihre Schützlinge im Dschungelcamp um die Krone kämpften, zofften sich die Begleiter der Stars im Versace Hotel. Mit Cosimo Citiolos Auszug aus dem Camp eskalierte der Streit.

Die Dschungelcamper und ihre Begleitpersonen befinden sich auf dem Rückflug aus Australien in Richtung Deutschland. Doch das hält sie nicht davon ab, weiter Giftpfeile zu verschießen. In ihrer Instagram-Story nahm Cecilia Asoro Bezug zu ihrer Auseinandersetzung mit Cosimo Citiolo, die einen großen Teil des Wiedersehens am Montagabend geprägt hatte.

Dschungelcamp 2023: Cecilia lästert über Cosimo

Sie erzählte erneut, dass Cosimo einen RTL-Kameramann unwirsch angemotzt habe. Außerdem sei er gegenüber Djamila Rowes Begleitung Yvonne Woelke ausfällig geworden. Woelke habe eine Ehe zerstört, meinte er angeblich in Bezug auf die Gerüchte um Peter Klein und sie. Doch damit nicht genug. "Der Dschungel war nichts dagegen", sagte Cecilia aus ihrem Platz in der Ersten Klasse und kündigte an, die ganze Wahrheit erzählen zu wollen.

Am Flughafen angekommen habe Cosimo sein Handy gezückt und einige Anrufe getätigt, in denen er seine Mitcamper angegriffen habe, erklärte die ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmerin. "Der hat am Telefon Dinge gesagt, wie: 'Ich werde die lebendig begraben' und so eine Scheiße", verriet sie. Sie sei nur ehrlich, meinte die Reality-TV-Darstellerin und brachte ihren Schock zum Ausdruck.

Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten.

"Das große Nachspiel"

Direkt nach dem "Großen Wiedersehen" mit dem Moderatoren-Team Zietlow und Köppen schlug Cosimo ganz andere Töne an. "Ich wollte mich bei der Produktion von RTL entschuldigen, dass ihr meinetwegen Umstände hattet. Jeder Mensch hat seine Gefühle und manchmal explodieren die bei mir schneller und deswegen tut mir das leid", sagte er RTL.

Unterstützung erhält Cosimo ausgerechnet von Iris Klein, Lucas Cordalis' Schwiegermutter. Eines ist klar: Genügend Gesprächsstoff gibt es für die Dschungelstars und ihre Begleitpersonen allemal. Beste Voraussetzungen also für das "Große Nachspiel", das am 12. Februar um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Quellen: Instagram ceciliaasoro / RTL