von Gerrit-Freya Klebe Cecilia Asoro hat schon an drei Datingshows teilgenommen. Ohne Erfolg. Im Dschungel will sie sich freizügig zeigen. Ob sie so die Liebe findet?

Am 13. Januar startet die neue Staffel von dem RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Nach zwei Coronajahren findet die Show wieder in Australien statt. Dorthin hat RTL die zwölf mehr oder weniger prominenten Teilnehmer gebracht. Der stern stellt sie der Reihe nach vor. Heute: Cecilia Asoro.

Steckbrief: Cecilia Asoro, Model, Reality-Star, Assistentin für körperlich behinderte Menschen

Alter: 26

Geburtsort: Hamm

Wohnort: Düsseldorf

Familienstand: ledig

Bekannt durch: einige Fernsehauftritte

Wer ist Cecilia Asoro?

Die meisten jungen Menschen ziehen früher oder später von Zuhause aus, spätestens mit dem ersten eigenen Job. Nicht so Cecilia Asoro: Sie lebt mit ihrer Mama in einer WG zusammen. Ihre Biografie ist ein bunter Mix: 2015 wollte sie "Germany's next Topmodel" werden. Das hat nicht funktioniert und so ist sie Ende 2019 Assistentin für körperlich behinderte Menschen geworden. Auch in der Liebe hat es bisher nicht richtig klappen wollen: Bereits bei drei Datingshows suchte sie ihren Traumboy, ging aber immer wieder als Single nach Hause. Weder "Take me out", noch der "Bachelor", noch "Are You The One – Realitystars in Love" hielten den passenden Partner für sie bereit. Aber wer weiß: Vielleicht findet sie ja im Dschungel jemanden? Es wäre nicht die erste Dschungel-Lovestory.

Der größte Erfolg

2021 hat sie Blut geleckt: Da gewann sie bei "The Beauty and the Nerd", an dieses Gefühl will sie nun anknüpfen und Dschungelkönigin werden. Mit ihren Mitstreitern geht Cecilia Asoro dabei nicht zimperlich um, nannte eine Mitstreiterin auch mal "Schlange" und muss sich anhören: "Cecilia, du hast kein Benehmen". Sie hat definitiv das Zeug zur Dschungel-Zicke. Wenn die Zuschauer das auch so sehen, stehen ihr viele unangenehme Prüfungen bevor.

Warum geht sie ins Dschungelcamp?

Sie hat Angst vor Insekten. Vielleicht ist der Dschungel eine Art Konfrontationstherapie für sie? Außerdem hat Cecilia bereits angekündigt, sich beim Duschen freizügig zu zeigen und nicht zu verstecken. Wer ihr Instagram-Profil kennt, weiß, dass sie das ernst meint: In den sozialen Medien präsentiert sie sich gern nur im String oder oben ohne. Wenn sie lange genug dabei bleibt, springt vielleicht ein "Playboy"-Cover für sie bei raus.

Trivia

2022 war sie zusammen mit ihrem Ex Markus Kok bei "Prominent Getrennt". Eine Reunion gab's nicht, dafür eine Eintrittskarte in den Dschungel. Ob Markus trotzdem für sie anruft?

