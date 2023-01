Er wollte die Krone für seinen toten Vater gewinnen, am Ende bleibt Lucas Cordalis vor allem ein leicht ramponiertes Image. Bevor er seine Kommentare auf Instagram abschaltete, bekam Cordalis Unterstützung von seiner Ehefrau Daniela Katzenberger.

Es hätte alles so schön sein können. 16 Tage lang wollte sich Lucas Cordalis von seiner besten Seite zeigen und am Ende die Dschungelkrone gewinnen – für seinen toten Vater Costa Cordalis, den ersten Dschungelkönig der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Geschichte. Doch am Ende kam alles anders. Statt mit der Krone auf dem Kopf Champagner zu schlürfen, sieht sich der Ehemann von Daniela Katzenberger mit gehässigen Social-Media-Kommentaren konfrontiert und muss sein ramponiertes Image polieren.

Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis bekommt Hass-Kommentare

Schon im Camp kam Cordalis bei vielen Co-Stars nicht gut an. Besonders Gigi Birofio warf ihm ein falsches Spiel vor. Für großes Entsetzen bei den Dschungel-Fans dürfte Cordalis' Spruch über Djamila Rowe gewesen sein. Die Motivation, für seinen Vater die Krone holen zu wollen, reichte Djamila nicht als Begründung. Cordalis hatte daraufhin im Dschungeltelefon gesagt: "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!" Trotz großer Fanbase dürfte Cordalis diese Aussage eine höhere Platzierung gekostet haben.

Besonders auf Social Media ließen zahlreiche Zuschauer:innen Dampf ab. Teilweise wurde es so gehässig, dass sich Cordalis – beziehungsweise sein Team – gezwungen sah, die Kommentarfunktion unter seinem letzten Posting zu deaktivieren. Vorher hatte er allerdings noch Unterstützung von seiner berühmten Ehefrau bekommen.

Daniela Katzenberger unterstützt ihren Ehemann

"Die Instagram-Seite meines Mannes ist der beste Beweis dafür, wie diese geheuchelten 'Stop Mobbing'-Parolen kräftig in die Hose gehen können", schrieb sie unter sein noch vor dem Einzug ins Dschungelcamp veröffentlichtes Video. "Kleiner Hinweis von mir: Lucas wird das alles hier nicht lesen, nicht weil er keinen Bock hat, oder es ihm egal ist, sondern weil er gefühlt alle Schaltjahre mal Instagram macht", erzählte "die Katze". "Wie gesagt, schreibt euch gerne die Finger wund, aber er liest es eh nicht."

Katzenberger ist nicht das einzige Mitglied des Familienclans, das Lucas' zur Seite sprang. Auch Schwiegermutter Iris Klein postete während des Finales laufend Zuschriften von Fans, die dem Mallorca-Sänger ihre Unterstützung zusicherten. Davon könnte Cordalis in den kommenden Wochen viel gebrauchen. Sein Image ist nach dem Dschungelcamp zweifelsohne schlechter als noch vorher.