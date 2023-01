Cecilia Asoro

Vielen wird dieser Name nichts sagen, doch Cecilia Asoro kann bereits ein stattliches Register an TV-Shows vorweisen: Bekannt wurde sie 2015 durch "Germany's next Topmodel". Es folgten Teilnahmen an den Datingshows "Take me out", "Der Bachelor", "Are You The One – Realitystars in Love" sowie "The Beauty and the Nerd". Letztere gewann die 26-Jährige sogar. Gewinnen will sie Im Urwald erneut.

