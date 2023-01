Eine Lüge machte sie berühmt: 2002 behauptete Djamila Rowe, eine Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter zu haben. Das musste sie später widerrufen, doch damit war ihr Name in aller Munde. Nun kämpft sie um die Dschungelkrone 2023.

Am 13. Januar startet die neue Staffel von dem RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Nach zwei Coronajahren findet die Show wieder in Australien statt. Dorthin hat RTL die zwölf mehr oder weniger prominenten Teilnehmer gebracht. Der stern stellt sie der Reihe nach vor. Heute: Djamila Rowe.

Steckbrief: Djamila Rowe, Visagistin

Geburt: 1. August 1967 in Ost-Berlin

Wohnort: Berlin

Familienstand: ledig, Mutter eines Sohnes (25) und einer Tochter (13)

Bekannt durch: die sogenannte "Botschafter-Affäre".

Wer ist Djamila Rowe?

Ursprünglich arbeitete Rowe als Visagistin im KaDeWe, später trat sie auch als Nackttänzerin auf. Überregionale Bekanntheit erlangte sie 2002, als sie in der Schweizer Zeitung "SonntagsBlick" behauptete, eine Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer gehabt zu haben. Borer kündigte daraufhin seine Anstellung. Später widerrief Rowe ihre Aussage.

Der größte Erfolg

Ihren durch die "Botschafter-Affäre" gewonnenen "Ruhm" nutzte Rowe für TV-Auftritte. So nahm sie 2004 an der Reality-Show "Die Alm" (ProSieben) teil, 2006 durfte sie auf RTL2 im "Big Brother"-Haus vorbeischauen und hatte dort einen Gastauftritt. Zuletzt sah man sie 2017 in der Nackedei-Show "Adam sucht Eva – Promis im Paradies". 2021 nahm sie an der "Dschungelshow" statt, die anstelle des wegen Corona ausgefallenen Dschungelcamps stattfand - ihr bis dato größter Erfolg.

Warum geht sie ins "Dschungelcamp"?

Glaubt man ihren Worten, geht mit der Teilnahme ein Lebenstraum in Erfüllung: "Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht."

Trivia

Weil ihre Eltern in den Westen flohen, wuchs Djamila zunächst bei ihren Großeltern auf.

Sie wollte eine Ausbildung zur Verkäuferin im Intershop absolvieren, was nach ihrer Darstellung die Stasi verhindert haben soll.

Nach eigener Aussage hat sie seit zwölf Jahren keinen Sex mehr gehabt.

