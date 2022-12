von Carsten Heidböhmer Endlich wieder Australien: Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet das Dschungelcamp an seinem angestammten Ort statt. Nun hat RTL die zwölf Kandidaten bekannt gegeben.

Am 13. Januar ist es soweit: Dann startet das Dschungelcamp 2023. Diesmal kehrt das TV-Event wieder in sein etabliertes Lager nahe der australischen Stadt Murwillumbah zurück. In den vergangenen zwei Jahren musste RTL pandemiebedingt ausweichen, da die Einreise aufgrund der strengen Corona-Richtlinien auf dem Kontinent nicht möglich war. 2021 fand die Show in Studios in Köln-Hürth statt, 2022 ging es nach Südafrika.

Doch diesmal kehrt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an den Ursprung zurück, in die Heimat von Dr. Bob, der ebenso mit dabei ist wie Moderatorin Sonja Zietlow. An ihrer Seite wird erstmals Jan Köppen moderieren, der Daniel Hartwich ersetzt.

Doch wer sind die zwölf Kandidaten, die das Abenteuer eingehen und zwei Wochen lang unter freiem Himmel bei Reis und Bohnen ausharren werden? Die Namen der Prominenten hat RTL nun bekanntgegeben.

Die Stars fürs Dschungelcamp 2023

Zu den Dschungelcampern zählen die frühere Freundin von Bayern-Boss Oliver Kahn, Verena Kerth und Spielerfrau Claudia Effenberg. Auch Reality-Star Cecilia Asoro wird dabei sein. Außerdem werden Influencerin Jolina Mennen und Schauspielerin Jana Pallaske um die Krone kämpfen. Zu guter Letzt wird auch Model Tessa Bergmeier ins Camp ziehen. Sie legte sich in ihrer Staffel von "Germany's Next Topmodel" nicht nur mit ihren Konkurrentinnen, sondern auch mit Heidi Klum an.

Unter den männlichen Kandidaten befinden sich Cosimo Citiolo, auch bekannt als der "Checker vom Neckar" sowie Schauspieler Martin Semmelrogge ("Das Boot"). Darüberhinaus dabei sind Topmodel Papis Loveday und die NDW-Legende Markus Mörl. Für Gigi Birofio ist es nicht die erste Reality-Show im deutschen Fernsehen, an der er teilnimmt.

Sänger Lucas Cordalis sollte eigentlich schon in diesem Jahr an der RTL-Show teilnehmen, doch eine Corona-Infektion machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er wird dafür 2023 einen neuen Anlauf unternehmen und versuchen, es seinem vor drei Jahren verstorbenen Vater gleichzutun: Schlagersänger Costa Cordalis wurde 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt.

Wie ein Staatsmann wurde der frühere Verkehrsminister Günther Krause in den Urwald eingefahren. Zu Ehren des "Architekten der deutschen Einheit" spielte ein Blasorchester die Nationalhymne, dann war der Ex-Politiker den Rangern ausgeliefert. Weil er in der DDR aufwuchs, hat Krause nie richtig Englisch gelernt - und so blieb von seinem kurzen Auftritt im Dschungelcamp vor allem sein ungelenker Versuch der Kontaktaufnahme in Erinnerung: "I can't no good speak of English" - und versuchte sein Glück dann mit Russisch. Später fragte er einen Ranger: "Have you a problem?"

Ob Lucas in diese Fußstapfen treten wird, das entscheidet sich in diesem Jahr an einem Sonntag: Die neue Staffel von "Ich bin ein Star" endet nicht wie üblich an einem Samstag, sondern dauert in diesem Jahr einen Tag länger. Erst am 29. Januar 2023 wird der neue König oder die Königin gekürt.

