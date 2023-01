Die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist vorbei. Nach einem Finale mit drei verschiedenen Prüfungen ist Djamila Rowe zur neuen Dschungelkönigin gekürt worden.

Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe ist Dschungelkönigin

Ausgerechnet Gigi und Djamila warfen Lucas noch im Halbfinale ein falsches Spiel vor. Dass er für seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis gewinnen will – den ersten Dschungelkönig überhaupt – reichte Rowe als Motivation nicht aus. Cordalis schoss im Dschungeltelefon zurück. Rowe sei eben im Heim groß geworden, da verstehe sie diesen Beweggrund nicht, sagte er. Ein Spruch, mit dem Cordalis es sich mit einigen Zuschauern verscherzt haben könnte.

In drei unterschiedlichen Prüfungen müssen die Finalisten in der letzten Sendung Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts sowie jeweilige Goodies und Getränke für sich selbst erspielen. Djamila wählt die Prüfung mit dem Namen "Korrekt" und soll drei Vorspeisen erkämpfen. Sie muss ins berühmt-berüchtigte Glasaquarium. Daran sind schon einige Kandidaten gescheitert, zuletzt "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger.

Die letzten Prüfungen im Camp

Und tatsächlich hat auch Djamila ihre Schwierigkeiten. Nachdem das Wasser eingelaufen ist, zieht die Visagistin das Not-Seil und wird aus dem Glasaquarium befreit. "Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen. War wohl nix", sagt sie enttäuscht. Weil sie vorher noch nie durch einen Schnorchel geatmet hat, bekommt sie von Sonja Zietlow eine zweite Chance. Doch erneut muss Djamila das Seil ziehen. "Es kam Wasser durch die Nase, ich habe keine Luft mehr bekommen. Meine Nase ist sehr klein, schmal und sie ist ja auch gemacht – Mund geht, aber die Nase war das Problem. Es ärgert mich, es ist scheiße", erklärt sie frustriert.

Dschungelprüfung "Krass" wartet derweil auf Gigi. Es ist die jedes Jahr gefürchtete Essensprüfung. Dabei werden ihm jeweils leckere Köstlichkeiten serviert und eine eklige Alternative. Und obwohl der Italiener immer wieder gesagt hat, wie hungrig er sei, lehnt er Antipasti, Caesar Salad, Lasagne, Brownie und eine Cola Zero ab. Er bemüht sich nach Kräften, alles zu schlucken, was ihm serviert wird. Am Ende schafft er drei Sterne – drei Hauptgerichte.

Lucas Cordalis wählt die Prüfung "Stabil". "Endlich kannst du dich mal richtig ausstrecken und langmachen", sagt Moderator Jan Köppen. Acht Minuten muss Lucas Cordalis es in einem Glassarg aushalten, allerdings nicht allein. Mit im Sarg sind 15 Kilogramm Mehlwürmern, 25.000 Kakerlaken und mehrere Dutzend Ratten, die fröhlich krabbeln, während der Dschungelstar mit der Zunge Sterne abdrehen muss. Am Ende sind es vier – drei Desserts fürs Camp und ein Getränk für Lucas.

