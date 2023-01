von Luisa Schwebel Es war ihr großer Traum, einmal ins Dschungelcamp zu ziehen. Jetzt darf Djamila Rowe beweisen, was sie drauf hat. Einen Fan hat die ehemalige Botschafter-Affäre bereits: Dr. Bob.

Als Ersatzkandidatin wartete Djamila Rowe die vergangenen Tage wie auf heißen Kohlen: Würde sie ins Dschungelcamp einziehen dürfen oder nicht? Jetzt gibt es die Antwort: Rowe ist bereits mit ihren elf Mitcampern auf dem Weg.

Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe zieht ein

Bekannt wurde die 55-Jährige durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland. Der damals verheiratete Borer verlor wegen der Liaison mit der Visagistin Rowe seinen Posten, seine Ehefrau erlitt eine Fehlgeburt. Rowe beteuerte anschließend, nie ein sexuelles Verhältnis mit ihm gehabt zu haben. "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt eine sexuelle Beziehung zu Herrn Dr. Thomas Borer", schwor sie. Da hatte sie sich bereits einen berühmt-berüchtigten Namen gemacht – und tauchte hin und wieder in TV-Shows auf.

Vor zwei Jahren war Rowe bereits Teilnehmerin in der Dschungelshow, die wegen der Corona-Pandemie statt des traditionellen Dschungelcamps stattfand. Damals konnte sie das Ticket fürs Camp nicht lösen – umso motivierter ist sie jetzt.

"Ich glaube, das soll einfach alles so sein. Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein", erklärt sie RTL. "Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht. Mein Vorteil ist natürlich, dass vor zwei Jahren in der Show in Deutschland den zweiten Platz belegt habe. Da habe ich es geschafft, dass viele Skeptiker und viele, die mich vorher überhaupt nicht gemocht haben, von mir ein anderes Bild bekommen haben. Das war eine echte Rehabilitierung im deutschen Fernsehen für mich. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt wird es größer, stärker und härter. Diesen Schritt will ich unbedingt gehen – ich will ihn sehr weit gehen. Ich bin voller Energie und Tatendrang", sagt sie.

Dr. Bob ist Fan von ihr

Einen bekannten Fan hat Rowe schonmal: Camparzt Dr. Bob. "Ich habe sie ja vor zwei Jahren in Köln kennengelernt. Sie ist eine echte Lady und sie hat wirklich viel in ihrem Leben erlebt. Es wird großartig, wenn sie davon im Camp erzählt. Zudem hat sie viel Humor, fast wie eine Comedienne. Sie hat aber auch ernste und tiefgründige Seiten an sich. Und ihre Lippen sind so aufgespritzt – sie wird damit bei Dschungelprüfungen im Wasser auf jeden Fall nicht untergehen", erklärte er RTL.

Ein Update zu Martin Semmelrogge, dessen Einreise nach Australien problematisch war, will RTL in der ersten Sendung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geben.

