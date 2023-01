von Luisa Schwebel Am Lagerfeuer im Dschungelcamp kommen Tessa Bergmeier und Djamila Rowe ins Plaudern. Doch aus einem Gespräch über Rowes Weg in die Prominenz wurde schnell eines über die dramatische Vergangenheit der beiden Camperinnen.

An Tag acht bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" outete sich Sonja Zietlow als Fan von Djamila Rowe und verglich die TV-Persönlichkeit mit Ex-Dschungelkönig Menderes Bagci. Als dienstälteste Dschungel-Moderatorin hat die Einschätzung Zietlows oft Gewicht. Nicht selten prophezeit sie einen der Top-Drei-Kandidaten. Ähnlich wie Menderes damals offenbarte Rowe im Dschungeltelefon, dass sie sich eigentlich sehr wohlfühle im Camp.

Dschungelcamp 2023: Sonja Zietlow ist Djamila-Fan

"Es mag jetzt verrückt klingen, aber ich genieße diese Zeit hier, weil ich nicht einsam bin", sagte sie. Vorher hatte sie Mitcamperin Tessa am Lagerfeuer das Herz ausgeschüttet. Dabei fing das Gespräch der zwei Frauen eigentlich harmlos an.

Wie sie prominent geworden sei, wollte Bergmeier von Rowe wissen. "Durch eine angebliche Affäre mit einem Politiker", antwortete die Visagistin. "Ich sage nur angebliche Affäre, mehr kann ich dazu nicht sagen", fügte sie geheimnisvoll dazu. Tessa schien sofort zu verstehen, was Rowe ihr sagen wollte. "Ach so, du warst gar nicht die angebliche Affäre, du warst viel mehr, nehme ich an? Wow. Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer Recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben. Diese strukturelle Unterdrückung, in der wir leben", empörte sie sich.

Djamila und Tessa sprechen über narzisstischen Missbrauch

Im Licht des nächtlichen Lagerfeuers stellten beide eine Gemeinsamkeit fest. Sowohl Djamila als auch Tessa sind in der Vergangenheit Opfer von Narzissten geworden. "Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deinen Lebenswillen nimmt, der dich seelisch misshandelt. Ich kenne das alles! Narzisstischer Missbrauch, ich kannte das Wort früher gar nicht, bis mich jemand aufgeklärt hat und ich dann wusste, ich bin ein totales Opfer von dem Ganzen", erklärte Rowe. Während die Berlinerin von Beziehungen mit Männern sprach, zielte Tessa auf das Verhältnis zu ihren Eltern ab.

"Sobald ich über Kindesmissbrauch, und wie man mich misshandelt hat, spreche, kommt von meiner Mutter, dass sie mich wegen Verleumdung anzeigen will. Verleumdung heißt, wenn du etwas erfindest, was nie passiert ist. Aber warum in aller Welt, sollte ich so etwas erfinden", fragte sie.

Nach ihrem emotionalen Geständnis flogen Djamila einige Zuschauerherzen zu. Sie wäre eine "würdige Dschungelkönigin", kommentierte ein Nutzer auf Twitter. "Ehrlich, authentisch und menschlich", nannte ein anderer sie. Sonja Zietlow würde dem wahrscheinlich zustimmen.

Quelle: RTL+