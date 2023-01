von Carsten Heidböhmer Ihren Sieg beim Dschungelcamp 2023 kann sie noch nicht ganz fassen: Djamila Rowe zeigte sich im ersten Interview nach ihrer Krönung überglücklich. Ein fieser Spruch von Lucas Cordalis überschattet ihre Freude jedoch etwas.

Die Zuschauer haben entschieden: Mit einer überwältigenden Mehrheit haben sie Djamila Rowe zur Dschungelkönigin 2023 gewählt. In ihrem ersten Interview nach der Krönung zeigte sich die Ost-Berlinerin überwältigt: "Es geht mir fantastisch!", sagte Rowe vor einer Runde von Journalisten. "Ich bin langsam angekommen und habe realisiert, dass ich jetzt die Dschungelkönigin bin." Das sei ihr in den ersten Stunden schwergefallen. "Ich konnte es nicht glauben. Ich bin am Anfang völlig überfordert gewesen mit dieser Situation."

Mit ihrem Sieg verbindet sie eine klare Erwartung: "Ich hoffe, dass ich in meinem Alter nochmal in dem ein oder anderen Format stattfinden kann", sagte die 55-Jährige. "Ich habe gezeigt: Auch im Alter kann man noch was reißen." Die Siegprämie von 100.000 Euro will gut haushalten. "Es wird nicht gleich verballert“, sagte Rowe. Sie sei unter anderem für die Ausbildung ihrer Tochter gedacht. Immerhin dürfen sich ihre beiden Kinder jeder einen persönlichen Wunsch erfüllen. Zudem möchte sie mit den beiden nach New York fliegen.

Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe reagiert schockiert

Die Siegesfreude wurde sichtlich getrübt, als Djamila Rowe von dem fiesen Spruch hörte, den Lucas Cordalis über sie im Dschungelcamp gesagt hat. Cordalis hatte erklärt, er wolle wegen seines Vaters Dschungelkönig werden. Eine Motivation, die Djamila nicht ganz nachvollziehen konnte. Cordalis hatte daraufhin im Dschungeltelefon gesagt: "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!"

Damit konfrontiert, reagierte Rowe am Montagvormittag fassungslos. "Widerliche Aussage", war ihre erste Reaktion. "Damit hat er sich glaube ich schon mal selber abgeschossen, oder? Was ist denn das für eine Aussage?" Jetzt verstehe sie auch einige der Reaktionen von den Zuschauern besser, sagte die Dschungelkönigin. Die Sätze ihres Konkurrenten haben sie sichtlich geschockt: "Das hat er gesagt?", frage sie ungläubig.

Dschungelcamp 2023 Finale mit Atemnot, Ziegenaugen, Ratten – und endlich Spaghetti Bolo 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten. Mehr

Trotz dieser Misstöne zog die 55-Jährige ein positives Fazit aus ihrer Zeit im Dschungelcamp: "Ich nehme ganz viel mit an emotionaler Stärke und an Kraft", sagte sie in der Fragerunde. "Und ich gebe das gerne weiter an alle Menschen, die einen Traum haben und sich nicht trauen, diesen Traum zu verwirklichen. Ich habe zehn Jahre gekämpft für diesen Traum und ich habe es geschafft."