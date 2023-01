Finale im Dschungelcamp 2023 und vorab galt es für die drei Kandidaten Djamila Rowe, Gigi Birofio und Lucas Cordalis traditionell einige der schwersten und ekligsten Dschungelprüfungen zu meistern. Ziel dabei ist es, Sterne für das letzte Abendessen im Camp zu erspielen. Bis zu fünf Sterne pro Camper sind drin.

Nicht so gut klappte das bei Djamila. Sie brach die Dschungelprüfung mit dem Titel "Korrekt" vorzeitig ab, weil sie im Wassertank keine Luft mehr bekam. Das bedeutete aber auch null Sterne. Gigi erkämpfte sich in seiner Essensprüfung mit dem Namen "Krass" immerhin drei Sterne und Lucas schaffte in der Prüfung "Stabil" vier Sterne.

So konnten sich am Ende alle über einen Hauptgang und ein Dessert freuen. Für Lucas war als Getränk sogar noch ein Bier drin.

