An Tag 10 müssen Gigi und Cosimo nach ihrer Schatzsuche erstmal etwas beichten. Statt ihren Mitcampern die erspielten vier Eier mitzubringen, entschieden sie sich, die ihnen präsentierte Pizza aufzuessen. "Vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen", erklärt Gigi es seinen Mitcampern. Die reagieren erwartungsgemäß fassungslos. "Anstatt hier essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist", sagt Claudia Effenberg.

Für mehr Sterne – und somit mehr Essen für alle – kann Cecilia sorgen. Sie wird von ihren Teamkollegen in die Dschungelprüfung gewählt. "Sturzfluch" heißt die Prüfung, in der Cecilia in schwindelerregender Höhe auf einem Auto Sterne einsammeln muss. Dabei spielt sie gegen die Zeit – und natürlich das ein oder andere Dschungel-Tierchen.