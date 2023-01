Damit hatte Verena Kerth vermutlich nicht gerechnet. Die Radiomoderatorin wurde gleich als erstes von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Für sie hieß es: Sachen packen und zurück zu Marc Terenzi. "Ich bin noch ein bisschen geschockt und habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich muss in eine Dschungelprüfung, aber jetzt nach Hause zu kommen – ich wäre schon gerne noch ein paar Tage geblieben. Ich hätte eher gedacht, dass Jana oder Tessa gehen müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich natürlich jetzt auf Marc", sagt sie. Terenzi erwartet Kerth bereits am Strand. "Ich habe dich so vermisst, mein Schatz! Ich bin so stolz auf dich", sagt er ihr. "Mit deiner Umarmung ist alles wieder gut", freut sich Kerth.

Zurück im Camp müssen die Bewohner Sterne erspielen. Jolina Mennen und Markus Mörl gehen in die Prüfung, in der sie – mal wieder – essen müssen. "Wir haben eine Einkaufsliste von euren Liebsten bekommen, was ihr bei Matt in 'Matt's-Gär-Ei' einkaufen sollt – bestimmte Gramm-Zahlen von fünf verschiedenen Fleischspezialitäten", eröffnet Sonja Zietlow die Paar-Prüfung. "Aber Matt ist ein wenig unkooperativ und wird euch mit den Grammzahlen nicht helfen. Ihr müsst die Grammzahlen gemeinsam schätzen. Ihr müsst diese Portionen verspeisen – aufgeteilt auf zwei Teller. Dafür habt ihr 90 Sekunden Zeit. Wenn ihr unterboten habt, dann ist der Stern verloren. Daher gilt die Devise: nicht unterschätzen", erklärt sie. Am Ende erspielen die beiden vier von elf Sterne – und der Hunger im Camp wächst.