von Julia Mäurer Es begann mit dem Streit um ein paar Tropfen Öl und endete mit einer emotionalen Lebensbeichte: Jana Pallaske offenbarte Papis Loveday, warum das Thema Nahrung sie im Camp so sehr belastet.

Reis mit Bohnen – und das 17 Tage lang: Wer sich auf das Abenteuer Dschungelcamp einlässt, weiß in der Regel, was ihn an der Nahrungsfront erwartet. Durch Prüfungen können sich die Camper weitere Mahlzeiten erspielen, aber besonders üppig fallen auch diese nicht aus. Vor allem für Vegetarier und Veganer ist der Aufenthalt im Urwald eine harte Zeit. Diese Erfahrung muss nun auch Jana "Urkraft" Pallaske machen.

An Tag 7 entbrannte im Dschungel eine Diskussion um frisch geliefertes Speiseöl, das Chefkoch Papis Loveday zunächst für sich beanspruchte. "Das Öl fasst nur derjenige an, der kocht. Keiner macht extra Öl in sein Essen", legte der 46-Jährige fest. Da platze der sonst so entspannten Jana kurzerhand der Kragen. Sie bestimmte, dass Tessa und sie als Veganerinnen durchaus Öl an ihr Essen geben dürften. Zudem sei es Papis gewesen, der die wertvolle Kost bisher "massiv verschwendet" habe.

Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske war magersüchtig

In einem Vieraugengespräch klärte Jana Papis dann auf, warum sie das Thema so aufgebracht habe. "Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben. Ich will meinen Körper nicht in diese Richtung triggern", offenbarte die 43-Jährige. Im Dschungeltelefon ging sie dann noch mehr ins Detail. "Ich habe mich mit 18, 19 fast zu Tode gehungert. Ich habe es damals selbst erkannt. Ich wollte da raus und hatte dieses krasse Erlebnis: Was mache ich hier? Ich will leben. Deshalb fällt es mir hier jetzt wahnsinnig schwer, weil ich mich seitdem um meinen Körper kümmere."

Dass sie nun erneut so wenig zu essen habe, lasse bei ihr alle Alarmglocken angehen, erklärte sie Papis. "Vor drei Jahren, als Corona anfing, habe ich im Dschungel gelebt. Ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich hab dann abgenommen. Mit 40 hat dann aber meine Periode aufgehört."

Jana Pallaske hat Sorge, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann

Für die Schauspielerin ein extrem sensibles Thema, denn sie gestand, dass sie einen starken Kinderwunsch habe. Jana und Papis brachen beide in Tränen aus und versuchten, sich gegenseitig mit einer Umarmung zu trösten. "Jetzt habe ich zwei Jahre gekämpft. Jetzt ist sie gerade seit ein paar Monaten wieder da und jetzt mache ich mir Sorgen. Ich wusste nicht, dass es hier so schlimm ist mit dem Essen. Ich will das nicht mehr riskieren", schluchzte die Berlinerin.

Papis war sichtlich ergriffen von Janas Geschichte, nahm sie immer wieder in den Arm und weinte mit ihr. Aus einer scheinbar banalen Diskussion um ein paar Tropfen Öl wurde so einer der bisher emotionalsten Momente der aktuellen Dschungelcamp-Staffel.

