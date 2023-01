von Carsten Heidböhmer Dschungelkönigin Djamila Rowe hat nach ihrem Sieg entsetzt reagiert auf einen Spruch von Lucas Cordalis. Der hatte ihre Kindheit in Heimen thematisiert. Im ersten Interview nach dem Finale zeigte der Schlagersänger allerdings keine Reue.

Das Finale des Dschungelcamps 2023 war von einigen Misstönen überschattet. Die frisch gekrönte Dschungelkönigin Djamila Rowe zeigte sich am Montagvormittag entsetzt, als ihr eine Äußerung von Lucas Cordalis zu Ohren kam. Djamila hatte Cordalis' Antrieb nicht ganz nachvollziehen können, den Titel für seinen toten Vater holen zu wollen. Daraufhin hatte der Ehemann von Daniela Katzenberger im Dschungeltelefon gesagt: "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!"

Ein Spruch, der Cordalis auch im Nachhinein nicht unangenehm ist. "Ich hoffe nicht, dass ich irgendetwas bereuen muss und ich tu's auch nicht", sagte er am Montagmorgen in einer Fragerunde mit Journalisten über seine Zeit im Dschungel. Er müsse sich auch für nichts entschuldigen, sagte der 55-Jährige: "Weil ich mit allen Menschen im Camp Frieden hatte. Da gibt es keine Ressentiments oder schlechte Gefühle."

Das änderte sich auch nicht, als er konkret auf seine Heim-Aussage über Djamila angesprochen wurde: "Wenn sie mir das im Camp erzählt, ist es öffentlich – deswegen muss ich das nicht bereuen", sagte der Sänger. Tatsächlich bekräftigte er seinen umstrittenen Satz noch mal: "Es ist ja auch verständlich: Wenn jemand in einer intakten Familie groß wird, ist das eine andere Geschichte, als wenn ein Mensch seine Eltern nicht hat, vielleicht auch die Beziehung zu denen nicht aufbauen kann."

Viel Zoff im Dschungelcamp 2023

Auch den Zank mit Gigi Birofio spielte er herunter. "Wir sind Arm in Arm ins Hotel gelaufen", sagt Cordalis nun. "Es gibt zwischen uns keinerlei Stress. Wir sind uns gut und vertragen uns wieder." Dennoch lastet er dem Reality-Star an, für sein schlechtes Image im Camp verantwortlich zu sein. Dass ihn viele Zuschauer als "Fake" empfunden hätten, sei "dem geschuldet, dass Gigi das so oft gesagt hat". Alle anderen im Camp hätten ihn anders wahrgenommen.

Auf die Frage, weshalb er so wenig von sich preisgegeben habe, sagte Cordalis mit einem Grinsen: "Mein Privatleben ist schon so breitgetreten in den Medien, da wollte ich die Leute einfach nicht langweilen." Er beharrt darauf: "Ich habe mich so gezeigt wie ich bin. Ich bin sehr harmonisch, gerecht, geradeaus." Er verstricke sich ungern in Streitereien.

Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten.

Doch ob er ganz ohne Streit durchkommt, wird sich heute Abend zeigen: Dann strahlt RTL ab 20.15 Uhr "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das große Wiedersehen" aus. Dort wird Lucas Cordalis dann auf Djamila Rowe treffen. Gut möglich, dass die ein oder andere Aussage des Schlagersängers dann noch einmal zur Sprache kommt und für Ärger sorgt.