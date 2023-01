Der Abschied von seiner besten Freundin im Camp fällt Gigi schwer. Dass ausgerechnet Cecilia gehen muss, ist für ihn nicht nachvollziehbar. "Ich habe es nicht verstanden, warum ein Mensch gehen musste, der eine der realsten Personen im Reality ist. Cecilia hätte alles gegeben. Sie hätte sich einen Finger abgeschnitten, um die Krone mit nach Hause zu nehmen. Und hier sind Menschen, die nicht einmal Bock haben, hier zu sein", sagt er. Damit meint er vor allen Dingen Claudia Effenberg, die bereits sagte, dass sie gerne ins Hotel gehen würde. "Warum bist du nicht gegangen, wenn du unbedingt willst? Ich kann dein Gejammer nicht ertragen", motzt Gigi sie ungezügelt an. Nach etwas Gegenwind von seinen Camp-Kollegen entschuldigt er sich halbherzig bei der Spielerfrau. Zur Prüfung treten an Tag 14 Papis, Lucas und Gigi an – doch nach der "Unhappy Hour" kommt es zum Zoff.

