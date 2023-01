von Julia Mäurer Seit Tagen hätte er mit seinen Mitcampern am Lagerfeuer sitzen sollen, doch sein Einzug wurde zur Hängepartie. Nun ist klar: Schauspieler Martin Semmelrogge wird gar nicht mehr am Dschungelcamp teilnehmen.

Kommt er oder kommt er nicht? Diese Frage schwebte seit dem Start der 16. Staffel über dem Dschungelcamp. Schauspieler Martin Semmelrogge sollte als einer der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten nach Australien reisen – doch da kam er nie an. Stattdessen zog Djamila Rowe als 13. Teilnehmerin ein. Das ließ offen, ob Semmelrogge zu einem einem späteren Zeitpunkt nachkommt. Doch nun steht fest: Daraus wird nichts mehr. Das Dschungelcamp-Aus für den 67-Jährigen steht offiziell fest.

Martin Semmelrogge kam nie im Dschungelcamp in Australien an

An Tag vier der Show teilte der Sender RTL in einem Instagram-Posting mit: "Leider hat es Martin nicht bis nach Australien geschafft. Er ist gerade wieder in Deutschland gelandet und befindet sich auf der Weiterreise nach Mallorca." Am Flughafen in Frankfurt gelandet, sagte Semmelrogge: "Ich wünsche euch viel Spaß. Ich musste leider umkehren. Der Flieger ging nur bis Doha."

Fehlende Papier und Probleme mit dem Visum machten eine Einreise nach Australien für Semmelrogge unmöglich. Dabei war der Schauspieler zu Beginn noch zuversichtlich, dass alles klappen wird. "Ich denke, dass wird alles cool ablaufen", sagte er. Doch da war er wohl etwas zu optimistisch und musste nun die Heimreise in seine Wahlheimat Palma de Mallorca antreten, bevor das Abenteuer im australischen Dschungel überhaupt begonnen hat.

Semmelrogges Laufbahn vor der Kamera begann in den Siebzigern. Zu seinen größten Erfolgen gehört eine Rolle in Wolfgang Petersens Film "Das Boot" sowie ein Auftritt in Steven Spielbergs Drama "Schindlers Liste". Die ganz große Karriere blieb aber aus. Stattdessen geriet der Schauspieler wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde mehrfach zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt, unter anderem wegen Verkehrsdelikten, Ladendiebstahls und Drogenbesitzes.

2014 war Semmelrogge pleite und musste sich eines Insolvenzverfahrens unterziehen. Die Dschungelgage hätte er sicher gut gebrauchen können. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit seiner Teilnahme. "See you next time", sagte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland.