von Carsten Heidböhmer Für viele Dschungelcamp-Fans galt Djamila Rowe als die klare Favoritin im Finale. Doch die Auswertung der Anrufe während der 16 Tage zeigt: Ein Kandidat wurde ihr zeitweilig gefährlich.

Es war sein großer Traum: Nach seinem Vater Costa Cordalis, der 2004 das erste deutsche Dschungelcamp gewann, wollte auch sein Sohn Lucas sich zum König des Urwalds krönen lassen. Ein kühner Traum, für den der Ehemann von Daniela Katzenberger im Laufe der zwei Wochen in Australien zwar wenig leistete, aber offenbar genügend Anrufer mobilisieren konnte: Wie die Auswertungen der Anrufer zeigen, die RTL am Montag öffentlich gemacht hat, lag der 55-Jährige zeitweise in der Gunst der Zuschauer vor der Siegerin Djamila Rowe. Noch am vergangenen Donnerstag, also drei Tage vor dem Finale, sah Lucas Cordalis wie der sichere Sieger aus: Da votierten 29,71 Prozent der Anrufer für den Schlagersänger - während Djamila mit 15,82 Prozent abgeschlagen auf Platz 2 rangierte.

Doch schon am Freitag stellte die Ost-Berlinerin die alte Ordnung wieder her. Denn in Woche zwei lag sie fast immer vorn. An sieben von neun Tagen rangierte Rowe auf Platz 1. Lediglich zwei Mal konnte Cordalis die Gunst der Zuschauer für sich gewinnen. Alle anderen Teilnehmer spielten bei der Vergabe der Dschungelkrone keine Rolle.

Dschungelcamp 2023: Die Zuschauer hatten eine klare Favoritin

Als es in die Zielgeraden ging, ließen die Zuschauer keine Zweifel aufkommen, wen sie bei der Vergabe der Dschungelkrone vorne sehen: Am Freitag lag Djamila mit 33,96 Prozent zu 19,75 Prozent gegenüber Lucas vorne. Der schien es sich mittlerweile bei vielen Zuschauern verscherzt zu haben. Denn im Halbfinale am Samstag rangierte er nur noch auf Platz 3, Gigi Birofio hatte sich vor ihn geschoben.

Dschungelcamp 2023 Finale mit Atemnot, Ziegenaugen, Ratten – und endlich Spaghetti Bolo 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten. Mehr

Diese Reihenfolge herrschte auch am Sonntagabend vor: Lucas Cordalis war der erste, der die Finalshow verlassen musste. Nur 18,70 Prozent der Anrufer wollten ihn als Dschungelkönig sehen. Somit blieben am Schluss nur noch Djamila und Gigi übrig. Diese Wahl fiel eindeutig aus: 62,26 Prozent wählten die 55-Jährige auf den Dschungelthron. Ein klares Votum. Somit stand der Kür von Königin Djamila nichts mehr im Wege.

Verwendete Quelle: RTL