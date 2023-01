Dschungelcamp 2023, Tag 12 Hier kommen die Nixblicker: Cosimo und Djamila gehen baden

Am Tag 12 im Dschungelcamp durften sich Cosimo und Djamila an der "Wall of Shame" beweisen. Zuvor hatte Cosimo schon einen opernreifen Auftritt, als er Krokodil essen sollte.