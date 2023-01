Seit Tagen war sie schon bereit zu gehen, nun durfte Claudia Effenberg das Camp verlassen. "Mir geht es Weltklasse. Ich habe so viele Erfahrungen im Dschungel gesammelt, sehr viele Momente, wo mir Menschen ihre Geschichte erzählt haben und habe auch einfach mal nachgedacht, wie oberflächlich unsere Welt ist. Ich habe viel gekämpft, jetzt hatte ich keine Lust mehr, bei mir ist die Luft raus", sagte die 57-Jährige vor ihrem Auszug. Und sie kündigt in Anspielung auf die Bolo-Affäre an: "Ich werde mir heute Bolognese bestellen und sie auf Instagram posten."

