von Ingo Scheel Aus fünf mach drei, in der Vorschlussrunde rollten Köpfe. Nicht jeder im Camp hielt dem Druck stand, im Gegenteil: Mit der Krone in Sichtweite war nochmal richtig Feuer unterm Kessel.

Am Abend vor dem Finale ist traditionell Fazitzeit, die eine schaut nach innen, der andere fasst sich an die eigene Nase, gefühlt zum ersten Mal in diesen zwei Wochen. "Es langt oder eben nicht", so klarsichtig und universell brachte es Jolina zwischenzeitlich auf den Punkt. Anders als erwartet, so sei es für sie gewesen, menschlich habe es sie mitgenommen, das Leben im Lager, am Ende aber läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus: "Ich bin ich". So viel Tiefe konterte Lucas denkbar schlicht: "Mir hat es die Sinne geschärft, die Nase vor allem. Wenn sich in fünf Metern Entfernung jemand eincremt, rieche ich das ganz intensiv. Diese Erkenntnis nehme ich mit für die Zukunft". Nun denn, Nase vorn, zumindest, was das angeht.

Papis schlürft Schampus

Mit Papis hatte "die Krone der Herzen" das Camp verlassen, und während der im Hotel frisch geduscht und gestylt den Schampus köpfte, ging es an seinem ehemaligen Wohnsitz nochmal richtig zur Sache. Lucas salbaderte von Salbe, Cosimo litt an Magnesium- und Lasagnemangel, Djamila haderte mit den Regeln und während Jolina für den finalen Infight mit Cosimo warm lief, ging es bei Gigi ans Eingemachte, im wahrsten Sinne des Wortes: "Ich muss voll kacken!". Den so entstandenen Raum nutzte der Reality-Recke dann doch noch für autobiografische Anmut: " Ich weiß jetzt, was ich will, was ich brauche und möchte. Ich habe hier keine Stufe genommen, sondern ein ganzes Treppenhaus."

Andere waren dagegen eher im Paternoster unterwegs, immer nochmal rum und immer schön den Ausstieg verpassen. Dass etwa Jolina und Cosima im Halbfinale nochmal so in den Clinch geraten würden, war eher nicht zu erwarten, umso unterhaltsamer ging es zur Sache.

Kohle durch Quote

Jolina: "Du wirfst mir gerade vor, dass ich immer große Worte schwinge, und das ist das, was du den ganzen Tag machst. Es geht mir dermaßen auf meinen nicht vorhandenen Sack. Dein Verhalten ist dermaßen respektlos."

Cosimo: "Du redest auch manchmal über Sex!"

Jolina: "Respektlos, nicht sexistisch. Respekt bedeutet, einander zuzuhören. Und nicht dich zu entschuldigen, weil dir eine Entschuldigung fucking Sendezeit bringt!"

Cosimo: "Ich scheiß` auf die Sendezeit. Ich brauch’ das Geld!"

Dschungelcamp 2023, Tag 16 Zetern, zanken, schreien: Selbst im Halbfinale gibt's noch Zoff 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Kurz vorm Finale erhalten die Camper ihre Luxusgegenstände zurück, die wegen Regelverstößen einkassiert worden waren. Papis freut sich riesig, seine Schlange Renata wiederzusehen. "Ich habe dich so vermisst", sagt der 46-Jährige. Gigi sieht die Rückkehr der Luxusgegenstände entspannter: "Jetzt können wir Scheiße machen, dann nehmen die wieder nur eins weg und dann, bis die das zweite nehmen, ist die Show eh vorbei!" Mehr

Es war die große Fazitrunde, in der es galt, nach Bachelor-Art Blättchen zu verteilen, die hier an der Stimmungsschraube drehten. Ein grünes Blatt für den gefühlten Dschungelkönig, ein rotes für den Biggest Loser, so sollte es reihum verteilt werden. Bei den grünen herrschte seltene Einigkeit, die verpassten alle sich selbst, bei den roten ging es ein wenig durcheinander. Djamila watschte Lucas ab, Gigi tat es ihr gleich, der doppelt Gescholtene revanchierte sich im Gegenzug und zeigte Gigi wiederum Rot. "Wie kann man so eine Muschi sein?", fragte der sich im Anschluss, eine Antwort darauf blieb erwartungsgemäß aus. Und Jolina und Cosimo? Nun ja, siehe oben, beim Buchstabieren des Begriffs "Happy End" sollte man den beiden wohl besser nicht zuhören.

Ein Gefühl, das vier der fünf Camp-Bewohner teilten: Als Lucas angesichts eines fulminanten Regenschauers plötzlich "Singin in the Rain" anstimmte, ging beim Rest der Rasselbande der mentale Vorhang runter. "Es ist schon wirklich nervig", die verhaltene Reaktion von Djamila, die, das muss einfach mal gesagt werden, angesichts des massiven Gewichtsverlust, der auch sie ereilt hat, optisch immer mehr hinter ihren Lippen zu verschwinden scheint.

Nur die Lippen bleiben prall

Darüber hinaus gab es noch einiges an bemerkenswerten Einsichten: Jolina kocht besser Bohnen als Papis. Gigi steht ein Gummihöschen ausgesprochen gut, was man von Jan Köppen und seinen Hemden eher nicht behaupten kann. Und warum Lucas angesichts brachialer Psycho-Analyse – "Djamila fehlt das Verständnis, sie wuchs ja im Heim auf" – nicht längst selbst in seinem Heim gelandet ist, bleibt eines der ungelösten Rätsel dieser unverändert kurzweiligen Staffel. Apropos, Zeit für ein wenig Statistik: Es ist erst der dritte Durchlauf der Camp-Geschichte, in dem keiner der Insassen die magischen Worte "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" zwecks Auszug äußerte. Dabei dürfte es am Abend wohl auch bleiben, das Grande Finale steht an, und nach dem kollektiven Rauswurf von Jolina und Cosimo, dürfen sich Lucas, Gigi und Djamila Hoffnungen auf die Krone machen. Wer es schlussendlich wird, wer wohl zu royalen Ehren kommt? Wir hätten da einen Tipp, aber unsere Lippen, höhö, sind verschlossen. Bye-bye, bis zum großen Showdown!