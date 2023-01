Er wäre so gern Dschungelkönig geworden, doch an Tag 16 muss Papis das Camp verlassen. Er hat zu wenig Anrufe erhalten. "Mein Herz blutet, aber so ist das Spiel, man muss es akzeptieren", sagt der 46-Jährige. Die restlichen Camper verlieren nicht nur einen Mitstreiter, sondern auch ihren bisherigen Chefkoch.

Gigi, Cosimo, Lucas, Djamila und Jolina müssen nach Papis' Auszug zur legendären Dschungelprüfung "Creek der Sterne" antreten und beweisen, dass sie als Team funktionieren können. Denn im Camp geht es nicht immer harmonisch zu.

