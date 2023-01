Da lachen sie noch: Am dritten Tag im Dschungelcamp mussten Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo zusammen zur Dschungelprüfung antreten. "Shitstorm - Die letzte Spülung" lautete der Name, und Dr. Bob erklärte ihnen, was zu tun ist: In einem verdreckten Toilettenhäuschen galt es, zwölf Fragen zu beantworten. Doch ganz so einfach war es natürlich nicht.

