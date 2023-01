"Die Schreck-Schrauben" ist der Titel der Dschungelprüfung, zu der Claudia Effenberg und Lucas Cordalis antreten müssen. Die Spielerfrau musste sich dafür in einen Tank begeben, in die die Sterne plumpsen, die Lucas erspielt. Am Ende der Prüfung wurde das Wasser aus dem Tank abgelassen und Claudia landete direkt in einem Tümpel.

