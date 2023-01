von Luisa Schwebel Bereits am ersten Tag im Dschungelcamp erwähnte Tessa Bergmeier, dass sie an einer bipolaren Störung leide. Was das genau bedeutet, erläuterte sie an Tag drei im Camp.

Sie habe einen Schwerbehinderten-Grad, erklärte Tessa Bergmeier gleich am ersten Tag im Dschungelcamp. Grund sei ihre bipolare Störung. Am dritten Tag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ging Bergmeier im Gespräch mit Jana Pallaske ins Detail.

Dschungelcamp: Tessa Bergmeier erklärt ihre bipolare Störung

"Viele beschreiben es so: Du fühlst dich so wie Jesus. Du weißt, du bist Gott. Ich habe gespürt, alles ist verbunden. Ich bin alles und nichts", erklärte sie ihrer Mitcamperin bei der nächtlichen Lagerfeuer-Wache. "Bipolare Störung ist Depression und Manie. Man hat unendlich viel Energie, man kann unendlich Energie schöpfen – aber der Körper halt nicht", erläuterte die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin.

Ihr Körper war in Mitleidenschaft gezogen, verriet die 33-Jährige. "Ich habe alles angezweifelt, ich dachte, ich wäre nichts wert. Ich habe nur noch gegessen, so viel zugenommen. 20 Kilo mehr als jetzt Mir ging es wirklich schlecht. Die haben mich eingeliefert ins Krankenhaus", gestand sie Pallaske. Sie habe sich in mehreren Krankenhäusern behandeln lassen, über Jahre hinweg.

Dschungelcamp 2023, Tag 3 Tessa und Cosimo lassen "die letzte Spülung" über sich ergehen 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Da lachen sie noch: Am dritten Tag im Dschungelcamp mussten Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo zusammen zur Dschungelprüfung antreten. "Shitstorm - Die letzte Spülung" lautete der Name, und Dr. Bob erklärte ihnen, was zu tun ist: In einem verdreckten Toilettenhäuschen galt es, zwölf Fragen zu beantworten. Doch ganz so einfach war es natürlich nicht. Mehr

"Ich bin interessiert daran, mich zu verbessern. Ich habe einen Mega-Therapeuten, der mir super hilft", erklärte Tessa. Heute gehe es ihr besser, Medikamenten sei dank. "Ich bin so gut eingestellt, dass die Krankheit gerade nicht aktiv ist. Ich bin rezessiv", sagte sie.

"Behindert aber glücklich"

Auch auf ihrem Instagram-Profil macht Tessa regelmäßig auf ihre Erkrankung aufmerksam und leistet Aufklärungsarbeit. Wie auch im Dschungelcamp erklärte sie dort bereits, warum niemand das Wort Behinderung als Schimpfwort benutzen sollte. Sie sei "behindert aber glücklich", erklärte sie im Netz.

Sie haben das Gefühl, Sie oder eine nahestehende Person könnten an einer Depression erkrankt sein? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet dafür einen Selbsttest an. Den Link dazu finden Sie hier.

Die Deutsche Depressionshilfe bietet außerdem Informationsmaterial, Anlaufstellen und Rat an.